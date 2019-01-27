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Sermaye piyasasına rekabetçilik aşısı

2018 yılında kamuyla iletişimi artırdıklarını dile getiren TSPB Başkanı Erhan Topaç, bu yıl hayata geçirmeyi planladıkları Ulusal Sermaye Piyasası Programı kapsamında rekabetçi ve cazip bir sermaye piyasası oluşturmanın da yer aldığını belirtti.

27 Ocak 2019 Pazar 09:55
Sermaye piyasasına rekabetçilik aşısı

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) Başkanı Erhan Topaç, rekabetçi ve cazip bir sermaye piyasası ortamı oluşturmayı hedeflediklerini açıkladı. Birlik olarak 2018 yılında kamuyla iletişimi artırdıklarını dile getiren Topaç, “Sermaye piyasalarına yönelik detaylı önerilerimizi, düzenleyici ve denetleyici kamu kurumlarıyla paylaştık. Gelecek dönemde paydaşlarımızın da desteğiyle daha güçlü sermaye piyasaları ekosistemi yaratacağımızı umuyoruz” dedi. Birlik olarak 2019 yılında faaliyetlerini iki katına çıkarmayı amaçladıklarına vurgu yapan Topaç, bu yıl hayata geçirmeyi planladıkları Ulusal Sermaye Piyasası Programı kapsamındaki önerilerini şöyle sıraladı:

-Birikimlerin sermaye piyasalarında değerlendirilmesi

-Şirketlerin sermaye piyasalarından daha fazla kaynak yaratması

-Yatırımcı tabanının geliştirilmesi

-Yatırım bankacılığının geliştirilmesi

-Rekabetçi ve cazip bir sermaye piyasası

Bu yıl gelişmekte olan ülkelerin sermaye piyasalarına para girişinin beklendiğini ifade eden Topaç, “Özellikle seçim sonrasında Türkiye’nin hikayesini iyi anlatabilirsek, yabancı yatırımcının Türkiye’deki sermaye piyasalarına ilgisinin artacağını düşünüyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

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Haber Tarihi: 27 Ocak 2019 Pazar 09:55
  1. Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) Başkanı Erhan Topaç
  2. Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB)
  3. Ulusal Sermaye Piyasası Programı
  4. sermaye piyasaları

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