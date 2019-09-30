Sermaye piyasalarına ilgi artırılmalı
Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Başkanı Dr. Alp Keler, sermaye piyasalarını geliştirmenin şart olduğunu belirtti.30 Eylül 2019 Pazartesi 10:54
Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Başkanı Dr. Alp Keler, Türkiye ekonomisinin sürdürülebilir büyümesi, kaynakların gelecek ve teknoloji odaklı, verimli alanlara yönlenmesi için sermaye piyasalarını geliştirmenin şart olduğunu söyledi. Türkiye’de hane halkı varlıklarının sadece yüzde 13’ünün sermaye piyasası araçlarında değerlendirildiğini dile getiren Kiler, bunun iki katına çıkarılması gerektiğini kaydetti.
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