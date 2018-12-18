Sermaye piyasaları yüzde 30 büyüyecek

Buğra Kardan

Hükümetin finansmana erişimi kolay kılmak için geliştirmeye ve derinleştirmeye çalıştığı sermaye piyasaları hem yerli hem de yabancı yatırımcıların ilgisini çekiyor. Bu sayede 2018’de iyi bir performans ortaya koyan piyasaların 2019’da dinamizmini artırması bekleniyor. Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) Başkanı Erhan Topaç, 2018’in önemli başarılara sahne olduğunu belirtti.

Halka arzda rekor

Yılın ilk yarısının son 10 senenin en başarılı halka arz dönemi olduğuna işaret eden Topaç, “2018’i toplam 9 halka arz, ASELSAN’ın ikincil halka arzı ve bedelli sermaye artırımlarıyla kapatıyoruz. Kabaca 14,4 milyar liralık halka arz yapıldığını görüyoruz ki bu esasında bir rekor” dedi.

İkinci yarıda halka arzların bir miktar yavaşladığını aktaran Topaç, “Ama borçlanma tarafında, özel sektör tahvil ihracında artış eğilimi devam etti. Böylece 145 milyar liralık kaynak oluştu. Bu bakımdan 2018 güzel bir sene olarak kayıtlara geçti” diye konuştu.

2019 olumlu geçecek

Sermaye piyasalarının büyüyeceğini; daha çok yatırımcı çekeceğini anlatan Topaç, sözlerini şöyle sürdürdü: “Hem halka arz hem de tahvil tarafına ilgi artacak. Halka arzların gelecek senenin ikinci döneminden itibaren başlayacağını tahmin ediyoruz. Çünkü hazırlık öyle kolay olmuyor, vakit alıyor. Ama şu anda borsanın fiyatları da reel olarak düşüyor. Bunun etkisiyle halka arzlar, borçlanma aracı ihraçları da başlayacaktır. 2019 her anlamda umut veriyor. Gelecek sene sermaye piyasalarının yüzde 20-30 oranında büyüyeceğini öngörüyoruz. Tabii burada yurt dışı konjonktür de belirleyici olacaktır. Tabii biz ülke olarak zorlukları aşıyoruz. Bir süre sonra enflasyon ve faiz düşüşleri başlayacak, baz etkisiyle bu oran daha da yükselecek. Şüphesiz bu, risk iştahına bağlı bir şey. Yani kuvvetle muhtemel 2019 olumlu ve iyi geçecek. Böylece yatırımlar artacak, ekonomi güçlenecek.”

Arz ve talepler artmalı

Hükümetin sermaye piyasalarını geliştirmeye dönük önemli adımlar attığının altını çizen Topaç, “Bu kapsamda başarılı bir varlığa dayalı menkul kıymet ihracı yapıldı. Benzer adımların devam etmesini diliyoruz. Ayrıca arzları ve talepleri arttıracak kararların alınmasını bekliyoruz. Bu kararlar ekonomi sermaye piyasalarımızın kuvvetlendirir, ülke kalkınmasına daha çok katkı yapmasının önünü açar” şeklinde konuştu.

Yerli yatırımcılar etkin olmalı

TSPB Başkanı Topaç, yerli ve yabancı yatırımlarının artarak devam ettiğine dikkat çekti. Hisse piyasasında yabancıların payının yüzde 63’ü bulduğunu kaydeden Topaç, “Ama yerli yatırımcılar daha etkin olmalı. Biz bu konuda elimizden geleni yapacağız, sıkı bir çalışma içerisine gireceğiz” ifadesini kullandı.