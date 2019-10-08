Sermaye piyasaları yeni paketi bekliyor! Yabancıların rotasını Türkiye’ye çevirecek hamle

Hükümet, sermaye piyasalarını derinleştirmek için kolları sıvadı. Bu çerçevede peş peşe toplantılar yapan ekonomi yönetimi, yatırımcıların görüşleri ve önerileri ışığında yeni paketler hazırlamaya koyuldu. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın bu hazırlıkların devam ettiğini belirterek, sermaye piyasalarını desteklenmesiyle ilgili geniş bir mimari ortaya koyacaklarını müjdelemesi yerli ve yabancı yatırımcıları umutlandırdı.

Fonlar sıcak bakıyor

Yatırım stratejistleri Albayrak’ın haberinin ünlü fonlar ve firmalarca olumlu algılandığını dile getirdi. Aynı stratejistler, yeni paketlerin Türkiye’ye yatırım akışını arttırabileceğini vurgulayarak, şu yorumları paylaştı: “Hükümet sistemi rayına oturtuyor. Bu çerçevede Borsa İstanbul’u (BİST) güçlendirmesi çok ama çok önemli bir adım. Pazar kriterlerini güncellemesi de öyle. Bir kere Yıldız Pazar ile Ana Pazar yapısının Yıldız 1 ve Yıldız 2, Ana 1 ve Ana 2 şeklinde kendi içinde ikişer gruba ayrılmasını yararlı buluyoruz. Yine Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları, Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıkları ile Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları’nın da Yıldız ve Ana pazarlara alınmasının BİST Pay Piyasası’nı bütüncül hale getireceği kanısındayız. Pazar ya da grup tercihinde toplam piyasa değeri, halka açıklık oranı, bireysel yatırımcı sayısı, kurumsal fon yatırım tutarı ve likidite kriterlerine de bakılmasında da fayda görüyoruz. Yeni uygulamayla benzer büyüklük, derinlik ve likidite seviyesindeki payların aynı pazar ve grup içinde yer alacaktır. Böylece BİST en uygun işlem esaslarını genel kurallarla grup bazında belirleme esnekliğine kavuşacaktır.”

Tüketici güveni de önemli

Öte yandan; Albayrak’ın “Türkiye 3-4 aydır dünyadan olumlu ayrıştı. Ülkemiz varlıklarının daha güçlü bir şekilde ayrışacağı bir döneme girmemizle yabancı ilgisi daha da artacak" sözleri ekonomistleri umutlandırdı. İstanbul Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kerem Alkin, makro verilerin iyileştiğine işaret ederek, “Tabii bu tablonun tüketicinin ekonomiye duyduğu güvene ne hızda yansıyacağı da çok önemli” ifadesini kullandı.

Krediye erişim kolaylaşmalı

“Tüketicinin cebindeki parayı harcamaya ne kadar cesaretli olduğu, finans kesiminin reel sektöre kredi kullandırma noktasında ne kadar yürekli olduğu da çok kritik” diyen Alkin, şunları kaydetti: “Tünelde ışık göründü. Bu ışık ümit verici. Ama esas olan tünelden güvenle geçmek ve hedeflenen yere varmak. Bu da üreticilerin ve tüccarların krediye erişimini kolay kılarak olacaktır. Malum kur şoklarına karşı önemli önlemler alındı, ürün fiyatları normale döndü. Sıra firmaların fonlanmalarının önünü açacak, yatırımların önünü açacak, yeni projelerin adedini artıracak tedbirlere geldi.”