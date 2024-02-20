Serkan Toper, Faruk Aksoy'u yerin dibine soktu! Ekrem İmamoğlu detayı olay

MHP'nin Beşiktaş Belediye Başkanı adayı Serkan Toper, Habertürk canlı yayınında gazeteci Faruk Aksoy ile tartışma yaşadı.

Serkan Toper, Faruk Aksoy'un bölücülerin söylemlerine alan açtığını ifade ederek tepki gösterdi.

Toper yaptığı açıklamada, "Faruk Ersoy her yerde bir saplantıyı ifade ediyorsunuz. İBB ye operasyon yapılırken DİADER iddianamesinde Ekrem beyle yapılan işe alım pazarlıkları o iddanameydi. Ama sen bunları görmezsin çünkü sen DEM’in bölücü faaliyetlerini kurgulamışsın. Senin 3-4 programdır tanıyamıyorum. İnce işçilik yapıyorsun. Alnının akıyla Ekrem Bey kazanıyorsa kazansın. Ama bunu yaparken bölücülerin söylemlerine alan açmayın" dedi.