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Serkan Reçber'den Beşiktaş yorumu: Altyapısı gümbür gümbür geliyor

Spor yorumcusu Serkan Reçber, Beşiktaş'ın bu sezonki kadro yapısını ve alt yapısına dair önemli açıklamalarda bulundu.

14 Eylül 2018 Cuma 01:00
Serkan Reçber'den Beşiktaş yorumu: Altyapısı gümbür gümbür geliyor

Serkan Reçber, TRT Spor'da Beşiktaş'ın altyapısı hakkında şunları söyledi:

Güven güçlü bir altyapıdan geliyor. Maçın içinde attığı golde koşu bile, koştuktan sonra göğsüyle topu kontrolü ve gol vuruşu buram buram kalite kokuyor. İşte burada planlama yapmak gerekiyordu. Güven Yalçın'ın kiralık olarak verilerek pişmesi gerekiyordu. Oturarak gelişen hiçbir oyuncu yoktur. Çok kolay forma şansı gelmez. Belki de bu sene hem Beşiktaş'ı daha iyi anlamak ve Beşiktaş'ın beklentilerine, camianın büyüklüğünü idrak edip seneye de kiralık verilebilir. Geliştiği zaman Avrupa seviyesinde fark yaratabilecek bir oyuncu.


"BEŞİKTAŞ ALTYAPISI GÜMBÜR GÜMBÜR GELİYOR"

Samimiyetimle söylüyorum. Beşiktaş'ın altyapısı gümbür gümbür geliyor. Vakti olan Beşiktaş'ın U15 takımını izlemelerini şiddetle tavsiye ediyorum.

Haber Tarihi: 14 Eylül 2018 Cuma 01:00
  1. Serkan Reçber
  2. Beşiktaş
  3. Alt yapı
  4. Güven Yalçın

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