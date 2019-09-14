0553 313 94 23

Serkan Reçber, Süper Lig ekibiyle anlaşma sağladı!

Son olarak TRTSPOR'da futbol yorumculuğu yapan Serkan Reçber, Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa ile anlaşma sağladı.

14 Eylül 2019 Cumartesi 11:34
Serkan Reçber, Süper Lig ekibiyle anlaşma sağladı!

Kasımpaşa'dan sürpriz transfer. Daha önce Beşiktaş'ta görev yapan Serkan Reçber, Kasımpaşa ile anlaştı.

Beşiktaş'ta Futbol Planlama ve Geliştirme Direktörlüğü görevine getirilen Serkan Reçber, TRT Spor'a geri döndükten sonra "Transferler konusunda anlaşmazlıklar yaşadığım için ayrılma kararı aldım. Kimse bana git demedi." ifadelerini kullanmıştı.

Haber Global'in haberine göre, Serkan Reçber Kasımpaşa'da A Takım ile altyapı arasındaki koordinasyonu sağlayacak. Anlaşmanın kısa süre içinde duyurulması bekleniyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Eylül 2019 Cumartesi 11:34
  1. Serkan Reçber
  2. Kasımpaşa
  3. Süper Lig

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Genel Sekreter Keleş’ten İl Müdürü Yıldız’a ziyaret
    1. Genel Sekreter Keleş’ten İl Müdürü..
    2. 'Gizli görevler için özel olarak..
    3. Bakan Pakdemirli gösteri uçağıyla uçuş..
    4. Bu kalabalık senaryo gereği
    5. Citroen, Türkiye Rallisi'nin ilk..
    6. Almanya Akdeniz'de kurtarılan düzensiz..
    7. Korkunç cinayeti işleyen şüpheli..
    8. AK Partili vekilden CHP’li Tunç..
    9. Polisoyun makinelerine el koydu
    10. Ünlü oyuncu Şevket Çoruh: "İzmir’in..
    11. Başkan Yanmaz’dan festivale destek..
    12. Tarsus Su Parkına 99 günde 18 bin 45..
    13. Lenfoma alt tiplerine göre tedavi..
    14. Ağır okul çantaları ağrıya yol açıyor
    15. "Okul döneminde dijital dünyayı..
    16. Bu estetik kadınlara özgüveni geri..
    17. UNESCO Dünya Mirası Geçici..
    18. Red Bull Cliff Diving’de son durak..
    19. DTSO ile DSMMMO işbirliği protokolü..
    20. HDP Osmaniye İl Başkanı Mutlu serbest..
    Karamollaoğlu, Erdoğan’a neler anlattı? İşte detaylar!
    Karamollaoğlu, Erdoğan’a neler anlattı? İşte detaylar!
    EBRD Başkanı'ndan önemli açıklamalar: "Türkiye olmadan düşünülemez!"
    EBRD Başkanı'ndan önemli açıklamalar: "Türkiye olmadan düşünülemez!"
    Rusya'dan flaş açıklama: Suriye'deki savaş sona erdi
    Rusya'dan flaş açıklama: Suriye'deki savaş sona erdi
    Londra'ya Bayraktar İHA damgası! Rakipleri kalkamazken...
    Londra'ya Bayraktar İHA damgası! Rakipleri kalkamazken...
    Erdoğan da, Erbakan’a ihanet mi etmişti?
    Erdoğan da, Erbakan’a ihanet mi etmişti?

    Günün Karikatürü

    14 Eylül 2019
    ﻿Davutoğlu’cu eski milletvekilinden şok iddia! “Erdoğan aday etti ben kabul etmedim”
    ﻿Davutoğlu’cu eski milletvekilinden şok iddia! “Erdoğan aday etti ben kabul etmedim”
    Meral Akşener'den Cumhur İttifakı açıklaması: Onca kalabalık içinde...
    Meral Akşener'den Cumhur İttifakı açıklaması: Onca kalabalık içinde...