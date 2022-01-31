Serkan Dakman kimdir? Serkan Dakman yakalandı mı?

Eski Beşiktaş yöneticisi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu Yeşilköy'de kendisine ait restoranda uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürüldü. Cinayetin ardından harekete geçen emniyet ekipleri kamera görüntülerinden tespit ettikleri Uğur Can Bilge ve Gökhan Karakan gözaltına almıştı. 'Kasten öldürme' eylemini gerçekleştiren Kadir Yasak ve Ali Yasak’ın da bulunduğu 11 şahıs, 19 ayrı adrese yapılan eş zamanlı operasyonla yakalandı.

Serkan Dakman yakalandı mı?

Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun katil zanlısı Seccad Yeşil'in cinayet gecesi evinde kaldığı Fatih Sipahi Ece Erken'in katil zanlılarından Serkan Dakman ile geçmişte Çeşme tatiline gittiğini ileri sürdü. Ece Erken’in eşi Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun öldürülmesiyle ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nden açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada, “Olaya ilişkin olay yeri Cunda Balık Restaurant isimli iş yerinden temin edilen güvenlik kameralarının yapılan incelemesinde Ali Yasak, Kadir Yasak, Seccad Yeşil, Serkan Dakman ve Uğur Can Bilge isimli şahısların olay yerinde oldukları ve Kadir Yasak isimli şahsın ateşli silah kullanarak Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun kasten öldürülmesine ve Murat Bilmez isimli şahsın kasten yaralanması olayını gerçekleştirdiği tespit edilmiştir” denildi.