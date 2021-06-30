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Gündem Serinlemek isteyen gencin feci ölümü
Gündem

Serinlemek isteyen gencin feci ölümü

Adana'da serinlemek istediği için su kanalına giren gencin cansız bedeni 2 kilometre ileride bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-06-30 06:57:00 -
Serinlemek isteyen gencin feci ölümü

Alınan bilgiye göre, 29 Haziran Salı günü saat 21.00 sıralarında Adana'nın Yüreğir ilçesine bağlı Akıncılar Mahallesi'nde Samet Yanık (20) serinlemek için sulama kanalına girdi. Samet Yanık bir süre sonra suda batmaya başladıktan sonra gözden kayboldu. Bunun üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen dalgıç polisler kanal içerisinde yaptığı arama çalışmalarında suya düşen kişiyi bulamadı.

Devlet Su İşlerine ait sulama kanalının suyu savcı talimatı ile kesildi. Suyun kesilmesinin ardından sabah 05.15 sıralarında Yüreğir ilçesine bağlı Levent Mahallesi’nde Samet Yanık’ın cesedi kanal içerisinde bulundu. Bölgeye gelen Samet Yanık’ın yakınları, sualtı polisini beklemeden kanaldan gencin cansız bedenini çıkardı. Yakınları olay yerinde gözyaşlarına boğuldu.

Yanık’ın cesedi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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