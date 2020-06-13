Serinlemek için girdiği ırmakta boğuldu

Tokat’ın Niksar ilçesinde serinlemek için Kelkit ırmağına giren 16 yaşındaki çocuk boğularak hayatını kaybetti.

Edilen bilgiye göre; Niksar ilçesinden geçen Kelkit ırmağı yakınlarına Yasin Altıparmak, 5 arkadaşı ile pikniğe gitti. Piknik yaptıkları alanda sıcaktan bunalan Altıparmak serinlemek için arkadaşları ile birlikte Kelkit ırmağı yanında oluşan su birikintisine girdi. Bir süre sonra suda gözlerden kaybolan Altıparmak’ı arkadaşları kurtaramayınca jandarmaya haber verdi. Jandarma çocuğun bulunması için AFAD ekiplerine haber verdi. AFAD’a bağlı dalış ekipleri tarafından yapılan çalışmada Altıparmak’ın cansız bedeni sudan çıkarıldı. Talihsiz çocuğun cansız bedeni cenaze torbasına konularak otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Altıparmak’ın yakınlarının feryatları yürekleri dağladı.