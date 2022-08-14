Serinlemek için baraj gölüne giren çocuk hayatını kaybetti
Diyarbakır'da Eğil Baraj Gölü'ne serinlemek için giren kız çocuğunun boğularak hayatını kaybettiği bildirildi.
Diyarbakır'da Eğil Baraj Gölü'ne serinlemek için giren kız çocuğu yaşamını yitirdi.
Edinilen bilgiye göre, Eğil Baraj Gölü'ne akşam saatlerinde serinlemek için suya giren Mizgin Kaçmaz (14) bir süre sonra gözden kayboldu. Yapılan ihbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce sudan çıkarılan Kaçmaz, kaldırıldığı Eğil Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Kaçmaz’ın cesedi, otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.