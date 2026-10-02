Serik'teki uyuşturucu ve fuhuş operasyonunda 8 şüpheli serbest, 12'sine adli kontrol

Antalya'nın Serik ilçesinde uyuşturucu ve fuhuş iddiasıyla yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 20 şüpheliden 8'i, savcılıkta ifade verdikten sonra serbest bırakıldı. Diğer 12 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi. Gözaltına alınanlar arasında turizmci ve iş insanları da bulunuyor.

Operasyonu, Serik Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı doğrultusunda Antalya İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube ile Serik İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği yürüttü. Haklarında gözaltı kararı verilen 20 şüpheli arasında tutuklu Muhittin Böcek ile oğlu Mustafa Gökhan Böcek'in yanı sıra eski Antalya Büyükşehir Belediyesi yöneticileri ile turizm, otomotiv, inşaat ve farklı sektörlerde faaliyet gösteren turizmci ve iş insanları yer aldı.

Şüpheliler, 29 Eylül Salı günü sabaha karşı düzenlenen operasyonda gözaltına alındı. Soruşturma dosyasında birbirleriyle kesişen birden fazla olay zincirinin bulunduğu, otel ve teknelerde uyuşturucu ve fuhuş amaçlı organizasyonlar düzenlendiği kaydedildi.

Şüpheliler Serik Adliyesi'ne gruplar halinde sevk edildi

İşlemlerinin ardından şüpheliler, gruplar halinde Serik Adliyesi'ne götürüldü. Şüphelilerin adliyeye otopark kısmından alındığı öğrenildi.

Savcılıkta ifade veren şüphelilerden 6'sı kadın 8 kişi serbest bırakıldı. Çıkarıldıkları sulh ceza hakimliği 12 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verdi.