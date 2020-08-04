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Spor

Serie A'da sezonun en iyisi Dybala

İtalya Serie A'da 2019-2020 sezonunun en değerli oyuncusu Juventus forması giyen Dybala seçildi.

Yeniakit Publisher
2020-08-04 17:43:00 -
Serie A'da sezonun en iyisi Dybala

İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) 2019-2020 sezonunun en değerli oyuncusu (MVP) Juventus forması giyen Paulo Dybala seçildi.

Serie A'nın internet sitesinde, ligde ve kupa müsabakalarında oynayan oyuncuların istatistik bilgilerine dayanarak seçilen MVP'ler açıklandı.

Açıklamaya göre Arjantinli Dybala sezonun en iyi futbolcusu seçilirken, en iyi kaleci takım arkadaşı Wojciech Szczesny, en iyi defans Interli Stefan De Vrij, en iyi orta saha Atalantalı Alejandro Gomez, en iyi forvet Laziolu Ciro Immobile ve sezonun en iyi genç futbolcusu Dejan Kulusevski oldu.

Oyuncuların 2020-2021 sezonu başlarken ödüllerini alacakları belirtildi.

 

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