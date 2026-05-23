Ünlü ismin 9 odalı villası kriz çıkardı: Fazla masraf yaptım!
Ünlü sunucu Çağla Şıkel, 4 katlı 9 odalı lüks villasındaki tadilat adeta krize döndü.
Sosyal medyadan sağlıklı kahvaltı tabakları paylaşan Çağla Şıkel katıldığı etinlikte 2 oğlu ile birlikte görüntülendi.
Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Şıkel'in uzun süredir devam eden villa tadilatıyla uğraştığı ortaya çıktı.
İstanbul'da 4 katlı 9 odalı lüks villasında yapılan evin inşaatı ve tadilatı için harcadığı 8 milyon TL soruldu.
"2 YILDIR EVİN İNŞAATI DEVAM EDİYOR" Ünlü manken evinin tadilat sürecinin zor olduğunu dile getirerek, "Ustalarla anlaşmazlık yok. 2 yıldır evin inşaatı devam ediyor. Biz deprem güçlendirme de yaptırmak istedik çocuklarımla birlikte yaşayacağımız bir yer olacağı için." dedi.
"ÇOK ÇOK MASRAF ÇIKIYOR" Ayrıca Şıkel, "Ev çok zor bir ev. Evin su girdiği yerler belli olmuyor bazen. 'Yaptı, bitti' diyoruz olmuyor tekrar yapmak zorunda kalıyoruz. Zor bir süreç. Çok çok masraf çıkıyor yani. " diye konuştu.
