Meyve değil adeta canlı mücevher! Dağlarda gizlice yetişiyor, tanesini 1100 liraya kapışıyorlar
Tibet’in 3 bin metreyi aşan ekstrem ve zorlu dağlık coğrafyasında yetiştirilen "Siyah Pırlanta" elması, alışılmışın dışındaki koyu mor rengi ve dudak uçuklatan fiyatıyla lüks gıda sektöründe dikkat çekti. Gündüzleri yoğun ultraviyole ışınları, geceleri ise sert sıcaklık düşüşleri sayesinde benzersiz rengini alan ve tanesi lüks tüketim pazarında 7 ila 25 dolar (320-1143 lira) arasında alıcı bulan elma, prestijli sofraların yeni gözdesi haline geldi.