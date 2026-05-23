Meyve değil adeta canlı mücevher! Dağlarda gizlice yetişiyor, tanesini 1100 liraya kapışıyorlar
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Tibet’in 3 bin metreyi aşan ekstrem ve zorlu dağlık coğrafyasında yetiştirilen "Siyah Pırlanta" elması, alışılmışın dışındaki koyu mor rengi ve dudak uçuklatan fiyatıyla lüks gıda sektöründe dikkat çekti. Gündüzleri yoğun ultraviyole ışınları, geceleri ise sert sıcaklık düşüşleri sayesinde benzersiz rengini alan ve tanesi lüks tüketim pazarında 7 ila 25 dolar (320-1143 lira) arasında alıcı bulan elma, prestijli sofraların yeni gözdesi haline geldi.

Tibet’in 3 bin metreyi aşan zorlu coğrafyasında yetişen Siyah Pırlanta elması, alışılmışın dışındaki koyu mor rengiyle hem tarım hem de lüks gıda sektöründe büyük yankı uyandırıyor. Tanesi 7 ile 25 dolar (320-1143 lira) arasında değişen bu özel meyve, günlük bir gıda maddesi olmaktan ziyade prestijli sofraların ve seçkin hediyelerin bir parçası olarak kabul ediliyor.

Bu nadir elma türü kendine has rengini yetiştiği bölgenin ekstrem doğa koşullarına borçlu. Gündüzleri etkili olan yoğun ultraviyole ışınları kabuktaki pigment üretimini maksimize ederken, geceleri yaşanan sert sıcaklık düşüşleri bu koyu tonun sabitlenmesini sağlıyor.

Lezzet açısından da fark yaratan Siyah Pırlanta, sert iklimde oldukça ağır bir olgunlaşma süreci geçirdiği için klasik elmalara kıyasla çok daha yüksek bir şeker yoğunluğuna ulaşıyor. Gevrek dokusu ve balı andıran aromasıyla gurme tüketicilerin radarına giren ürün, yüksek talep görmesine rağmen oldukça kısıtlı bir arz miktarına sahip.

Piyasadaki yüksek fiyat etiketinin temel sebebi ise üretim aşamasındaki meşakkatli süreçten kaynaklanıyor. Elma ağaçlarının meyve verecek olgunluğa erişmesi uzun yıllar gerektirirken, her ağaçtan alınan mahsul miktarı oldukça düşük kalıyor. Coğrafi engeller ve zahmetli hasat süreci de eklenince, Siyah Pırlanta dünyanın en nadir ve pahalı meyvelerinden biri olma özelliğini koruyor.

