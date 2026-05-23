Yanlarındaki diğer yiyecekleri saniyeler içinde çürütüyorlar! Hemen buzdolabınızı açıp bu gıdaları dışarı çıkarın
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Yanlarındaki diğer yiyecekleri saniyeler içinde çürütüyorlar! Hemen buzdolabınızı açıp bu gıdaları dışarı çıkarın

Mutfakta doğru bildiğimiz köklü alışkanlıklar, buzdolabının çalışma prensibiyle çeliştiğinde farkında olmadan hem gıdaların yapısını bozmamıza hem de bütçemizi çöpe atmamıza sebep oluyor. Uzmanlar; domates, patates, soğan, sarımsak ve ekmek gibi temel besinlerin soğuk ve nemli dolap ortamına girdiğinde normalden çok daha hızlı deforme olduğunu ve salgıladıkları gazlarla yanındaki diğer yiyecekleri de çürüttüğünü açıkladı.

Buzdolaplarının çalışma prensibi gıdaların olgunlaşma sürecini yavaşlatıp ömrünü uzatmak üzerine kuruludur; fakat bu altın kural her yiyecek için geçerli değildir. Bazı hassas gıdalar, soğuk ve nemli ortama girdiklerinde normalden çok daha hızlı bir şekilde deforme olmaya başlar. Üstelik kapalı dolap içi ortamında hava akışı sınırlı olduğu için, hızlıca çürüyen bu besinler çıkardıkları gazlarla yanındaki diğer sağlıklı yiyecekleri de etkileyerek topyekün bozulmalarına yol açar.

Eğer mutfak bütçenizin çöpe gitmesini istemiyorsanız, şu gıdaları derhal normal oda sıcaklığına çıkarmanız gerekiyor:

Domates: Buzdolabının soğuk havası, domatesin içindeki hücre zarının parçalanmasına yol açar. Bu durum domatesin o nefis kokusunu ve tadını yok eder; dokusunun un gibi pütürlü, tatsız bir kıvama gelmesine neden olur. Domatesleri doğrudan güneş görmeyen, oda sıcaklığındaki bir tezgahta saklamalısınız.

Patates: Soğuk hava, patatesin içindeki nişastayı hızla şekere dönüştürür. Bu da patatesin hem lezzetini bozar hem de pişirildiğinde renginin simsiyah kararmasına yol açar. Ayrıca buzdolabının nemli ortamı patateslerin hızla filizlenmesine neden olur. Çözüm ise serin, kuru ve tamamen karanlık bir sepettir.

Soğan ve Sarımsak: Soğan, buzdolabının yüksek nemi nedeniyle hızla yumuşar ve içi küflenmeye başlar. Sarımsak ise soğuk ortamı görünce filizlenir ve zamanla lastik gibi pörsümüş bir dokuya dönüşür. Her iki besin de hava sirkülasyonuna ihtiyaç duyduğu için file torbalarda veya açık sepetlerde saklanmalıdır. (Yalnızca soyulmuş ve doğranmış halleri buzdolabına girebilir.)

Ekmek: Ekmeğin küflenmesini önlemek için buzdolabına koyuyorsanız, aslında onu kendi ellerinizle bayatlatıyorsunuz demektir. Buzdolabı, ekmeği derin dondurucudan bile daha hızlı kurutur. Nemini kaybeden ekmek hızla sertleşir ve lezzetini yitirir. Kısa sürede tüketmeyeceğiniz ekmekleri buzdolabı rafı yerine doğrudan buzluğa atmalısınız.

Bal: Gerçek bal, doğası gereği asla bozulmayan mucizevi bir gıdadır. Ancak onu buzdolabına koyduğunuzda içindeki doğal şeker hızla kristalleşmeye başlar. Bal katılaşır, ağdalaşır ve ekmeğe sürülemez bir kıvama gelir. Balı oda sıcaklığında, kavanozun ağzı sıkıca kapalı şekilde güvenle saklayabilirsiniz.

Kahve: Kahve tanecikleri ve çekirdekleri adeta bir sünger gibidir; çevresindeki tüm nemi ve buzdolabındaki diğer yemek kokularını içine çeker. Bu da kahvenizin o eşsiz aromasının tamamen yok olmasına neden olur. Kahveyi hava almayan vakumlu kaplarda, karanlık mutfak dolaplarında saklamak en doğrusudur.

Zeytinyağı: Zeytinyağını buzdolabına koyduğunuzda donar, bulutlu bir görünüm alır ve adeta tereyağı kıvamına gelir. Bu durum yağın kalitesini bozmasa da kullanımını imkansız hale getirir. Zeytinyağının yeri, güneş görmeyen serin bir mutfak dolabıdır.

Tropikal Meyveler (Muz, Avokado, Kavun): Soğuk hava dalgası muz, avokado ve kavun gibi tropikal meyvelerin yapısını tamamen bozar. Muzun kabuğu saniyeler içinde kararır, avokado vaktinden önce çürür, kavun ise içindeki tüm yararlı antioksidanları kaybeder. Bu meyveleri oda sıcaklığında meyvelikte tutmak en sağlıklı seçenektir.

