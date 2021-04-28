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Gündem Şeriat'ın anlamından bihaber alkolik müptezeller: Toplumun sinir uçları ile oynadılar!
Gündem

Şeriat'ın anlamından bihaber alkolik müptezeller: Toplumun sinir uçları ile oynadılar!

17 günlük tam kapanma sürecinde alkol satışının da mümkün olmaması, bir grup azınlık müptezeli ayağa kaldırdı. Şeriat'ın kelime anlamından da uygulama alanından da bihaber müptezeller, dinimiz İslam'a yönelik çirkin hakaretlerde bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-04-28 21:01:00 - 2021-04-28 21:06:01
Şeriat'ın anlamından bihaber alkolik müptezeller: Toplumun sinir uçları ile oynadılar!

 Yeniakit.com.tr 

29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19:00'da başlayacak 'tam kapanma', 17 Mayıs Pazartesi saat 05:00'a kadar sürecek. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgeye göre, istisna dışında kalan tekel bayileri de tam kapanma sürecinde faaliyet gösteremeyecek. Büyük market zincirlerinde de haksız rekabeti önlemek amacıyla 'alkol' satışı gerçekleşmeyecek.

Alkolik bir avuç müptezel ayağa kalktı!

Yaşanan bu gelişme alkolik müptezelleri ayağa kaldırdı. Vatandaşların sağlık derdine düştüğü günlerde küçük bir azgın azınlık grup 'şeriat' korkusu yaşamaya başladı. Şeriatın kelime anlamından da uygulanma alanlarından da bihaber olan azgın azınlık, sosyal medyada ileri geri yorumlar yaparak yüce dinimiz İslam'a dil uzattı.

Orhan Aydın'dan büyük küstahlık

Toplumun sinir uçları ile oynayan Orhan Aydın adındaki müptezel, ahlak dışı bir payalşım yaparak, tepkileri üzerine çekti: "İçki satışı yasağının iki adı var biri şeriat diğer faşizm.. İkisi de aynı lağımdan beslenir."

Binlerce çirkin paylaşım

Neye hakaret ettiğini bilmeyen müptezeller topluluğu, binlerce çirkin paylaşım yaptı:

Cemil Kılıç'dan akıllara zarar yorum!

Yaptığı açıklamalarla Kemalist kesimin büyük beğenisini toplayan 'İlahiyatçı' Cemil Kılıç ise akılalmaz bir iddiada bulundu:

"Şeriatçılık, barış dini olan İslam'a karşı alternatif din üretmektir. Müslümanız ve inancımız gereği şeriata karşıyız. Şeriat, Kerbela'da peygamberimizin torunu Hz. Hüseyin'in başını kesen kılıcın adıdır. Şeriatçılık, ehlibeyt düşmanlığıdır."

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