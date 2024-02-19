  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Şeriata söven Feyza Altun'a Cübbeli Ahmet Hoca'dan dua!
Gündem

Şeriata söven Feyza Altun'a Cübbeli Ahmet Hoca'dan dua!

Yeniakit Publisher
2024-02-19 21:05:00 - 2024-02-19 21:27:36
Şeriata söven Feyza Altun'a Cübbeli Ahmet Hoca'dan dua!

Şeriata söverek milletin sinir uçlarıyla oynayan Feyza Altun'a tepki yağıyor.

Altun'un küfrü, vatandaşlar arasında infiale sebep oldu.

Sosyal medyada "Feyza Altun tutuklansın" hashtagh'i ile on binlerce paylaşım yapıldı.

Kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak tanınan Ahmet Mahmut Ünlü de X hesabından Altun'a tepki gösterdi.

Cübbeli Ahmet Hoca Feyza Altun Tutuklansın etiketiyle paylaştığı mesajında, "Allah da onu cehennemine soksun!" ifadelerini kullandı.


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Başkan Erdoğan'dan flaş sözler!
Başkan Erdoğan'dan flaş sözler!

Siyaset

Başkan Erdoğan'dan flaş sözler!

İhsan Şenocak'tan şeriata sövenlere tokat gibi cevap! 'Konstantin'in torunu'
İhsan Şenocak'tan şeriata sövenlere tokat gibi cevap! 'Konstantin'in torunu'

Gündem

İhsan Şenocak'tan şeriata sövenlere tokat gibi cevap! 'Konstantin'in torunu'

LGBT destekçisi Feyza Altun İslam'a dil uzattı! Küfür etmekten çekinmedi
LGBT destekçisi Feyza Altun İslam'a dil uzattı! Küfür etmekten çekinmedi

Gündem

LGBT destekçisi Feyza Altun İslam'a dil uzattı! Küfür etmekten çekinmedi

Halil Konakcı Hoca'dan densizlere 'şeriat' cevabı!
Halil Konakcı Hoca'dan densizlere 'şeriat' cevabı!

Gündem

Halil Konakcı Hoca'dan densizlere 'şeriat' cevabı!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23