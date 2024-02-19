Şeriata söven Feyza Altun'a Cübbeli Ahmet Hoca'dan dua!
Şeriata söverek milletin sinir uçlarıyla oynayan Feyza Altun'a tepki yağıyor.
Altun'un küfrü, vatandaşlar arasında infiale sebep oldu.
Sosyal medyada "Feyza Altun tutuklansın" hashtagh'i ile on binlerce paylaşım yapıldı.
Kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak tanınan Ahmet Mahmut Ünlü de X hesabından Altun'a tepki gösterdi.
Cübbeli Ahmet Hoca Feyza Altun Tutuklansın etiketiyle paylaştığı mesajında, "Allah da onu cehennemine soksun!" ifadelerini kullandı.