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Aktüel Seri katilin kötü korku evi! Haber verildi, ülkede ortalık çok fena karıştı: Öldürdüğü kurbanlarını oraya gömmüş
Aktüel

Seri katilin kötü korku evi! Haber verildi, ülkede ortalık çok fena karıştı: Öldürdüğü kurbanlarını oraya gömmüş

Yeniakit Publisher
2023-09-07 17:30:00 - 2023-09-07 17:36:36
Seri katilin kötü korku evi! Haber verildi, ülkede ortalık çok fena karıştı: Öldürdüğü kurbanlarını oraya gömmüş

Ruanda polisi, 10'dan fazla kadını öldürüp cesetlerini evinin mutfağına gömen seri katilin yakalandığını duyurdu.

The New Times gazetesinin haberine göre, 34 yaşındaki Denis Kazungu, polisin yaptığı baskın sonucu başkent Kigali'de yakalandı.

Operasyonda polise mukavemet gösteren zanlının, 10'dan fazla kadını öldürdüğü bildirildi.

Kazungu'nun evine gömdüğü cesetleri çıkaran polis, soruşturmanın sürdüğünü belirtti.

Daha önce soygun ve tecavüz gibi suçlamalarla gözaltına alınan zanlının delil yetersizliğinden salıverildiği öğrenildi.

Komşuları Kazungu'nun evine kimseyi almadığını ifade etti, evden çıkarılan cesetlerin kadınlara ait olduğu belirtildi.
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