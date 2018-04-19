Sergiy Rebrov'a şok! Kovuldu
Suudi Arabistan'ın önemli ekiplerinde Al Ahli Jeddah'ta Ukraynalı teknik direktör Rebrov, görevden alındı.19 Nisan 2018 Perşembe 21:49
Dinamo Kiev'den ayrıldıktan sonra Suudi Arabistan temsilcisi Al Ahli Jeddah'ın başına geçen Sergiy Rebrov görevinden alındı.
Suudi Arabistan Pro Lig'de sezonu şampyion Al Hilal Riyadh'ın 1 puan gerisinde ikinci sırada bitiren Al Ahli Jeddah Kulübü, Sergiy Rebrov ile yolların ayrıldığını açıkladı.
Al Ahli Jeddah'ta Rebrov yerine geçecek teknik direktör ise henüz açıklanmadı.
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