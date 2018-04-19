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Sergiy Rebrov'a şok! Kovuldu

Suudi Arabistan'ın önemli ekiplerinde Al Ahli Jeddah'ta Ukraynalı teknik direktör Rebrov, görevden alındı.

19 Nisan 2018 Perşembe 21:49
Sergiy Rebrov'a şok! Kovuldu

Dinamo Kiev'den ayrıldıktan sonra Suudi Arabistan temsilcisi Al Ahli Jeddah'ın başına geçen Sergiy Rebrov görevinden alındı.

Suudi Arabistan Pro Lig'de sezonu şampyion Al Hilal Riyadh'ın 1 puan gerisinde ikinci sırada bitiren Al Ahli Jeddah Kulübü, Sergiy Rebrov ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Al Ahli Jeddah'ta Rebrov yerine geçecek teknik direktör ise henüz açıklanmadı.

Haber Tarihi: 19 Nisan 2018 Perşembe 21:49
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