Sergiy Rebrov'a şok! Kovuldu

Dinamo Kiev'den ayrıldıktan sonra Suudi Arabistan temsilcisi Al Ahli Jeddah'ın başına geçen Sergiy Rebrov görevinden alındı.



Suudi Arabistan Pro Lig'de sezonu şampyion Al Hilal Riyadh'ın 1 puan gerisinde ikinci sırada bitiren Al Ahli Jeddah Kulübü, Sergiy Rebrov ile yolların ayrıldığını açıkladı.



Al Ahli Jeddah'ta Rebrov yerine geçecek teknik direktör ise henüz açıklanmadı.