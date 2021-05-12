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Dünya Sergey Lavrov'dan Ortadoğu Dörtlüsü çağrısı
Dünya

Sergey Lavrov'dan Ortadoğu Dörtlüsü çağrısı

BM Genel Sekreter Gutteres ile görüşen Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, bugün en acil görevin Ortadoğu Dörtlüsü’nün toplanması olduğunu söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-05-12 22:25:00 - 2021-05-12 22:28:50
Sergey Lavrov'dan Ortadoğu Dörtlüsü çağrısı

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Gutterres ile görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, Filistin ve İsrail arasındaki silahlı çatışmada her iki taraftan sivillerin öldüğüne dikkat çekerek, “Tek taraflı eylemler devam ediyor, oysa BM Güvenlik Konseyi de Ortadoğu Dörtlüsü defalarca tek taraflı eylemlerden uzak durulması gerektiğini dile getirmişti. Bugünkü görüşmede, bugün en acil görevin, uluslararası arabulucular Rusya, ABD, BM ve AB’nin oluşturduğu Ortadoğu Dörtlüsü’nün toplanması olduğu yönünde ortak bir fikir birliğine vardık. Bunu yapmak, daha çok sayıda katılımcıyla diğer formatlarda bir araya gelmekten daha kolay” ifadesini kullandı.

“Dörtlü’nün koordinatörü olarak Genel Sekreter’e, taraflarla yapacağı bir çalışma içinde en kısa zamanda böyle bir görüşme organize etme konusunda güveniyoruz” diyen Lavrov, “Görüşmenin, dışişleri bakanları düzeyinde düzenlemenin daha doğru olacağını söyledik. Genel Sekreter’in, sahip olduğu deneyim ve diplomasi ustalığı ile bunun için gereken koşulları oluşturabileceğini umuyoruz” diye ekledi.

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Yorumlar

Murat ben

Cani katil dörtlü daha uygundur!
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