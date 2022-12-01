Sergey Lavrov'dan çarpıcı ABD açıklaması: Gündemi altüst edecek!
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'nin Ukrayna'dan Rusya'ya 'varoluşsal' bir tehdit oluşturduğunu açıkladı.
Lavrov düzenlediği basın toplantısında, ABD ve NATO'yu Ukrayna savaşına doğrudan katılmakla suçladı.
Lavrov, Rusya'nın ABD ile görüşmelerden hiçbir zaman uzaklaşmadığını ancak ABD'li mevkidaşlarından herhangi bir "somut fikir" duymadığını belirtti.
Rusya'nın dış istihbarat teşkilatının (SVR) başkanı Sergei Naryshkin ve ABD'nin Merkezi İstihbarat Teşkilatı'nın (CIA) başkanı William Burns arasındaki toplantının gizli kalmasının beklendiğini belirten Lavrov, Burns ve Naryshkin'in Türkiye'ye gittikten sonra bilgilerin sızdığını ifade etti.
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