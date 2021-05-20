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Dünya Sergey Lavrov’dan BBC muhabirine tepki
Dünya

Sergey Lavrov’dan BBC muhabirine tepki

Tacikistan temaslarının ardından düzenlenen ortak basın toplantısında açıklama yapan Sergey Lavrov, konuşma sırasında kürsüye mikrofon yerleştiren BBC muhabirine "BBC böyle davranışlar mı sergiliyor? Anlamadım?" sözleriyle tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2021-05-20 14:13:00 - 2021-05-20 14:13:41

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, resmi temaslarda bulunmak üzere Tacikistan’a gitti.

Başkent Duşanbe’de, Tacikistan Dışişleri Bakanı Sirojiddin Muhriddin ile görüşme gerçekleştirdi.

Yapılan temasların ardından, ortak bir basın toplantısı düzenlendi. Lavrov konuşmasına başladığı sırada, BBC muhabiri kürsüye mikrofonunu yerleştirmeye başladı.

“BBC böyle davranışlar mı sergiliyor”

Lavrov, konuşmasına kısa bir ara vererek muhabiri bekledi.

Konuşmasının bölünmesini hoş karşılamayan Lavrov’un, muhabire sert şekilde bakması gözlerden kaçmadı.

Daha sonra, "BBC böyle davranışlar mı sergiliyor? Anlamadım?" sözleriyle tepki gösteren Lavrov, kameralara gülümsedikten sonra konuşmasına devam etti.

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