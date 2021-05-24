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Siyaset Sergey Lavrov: Toprak bütünlüğümüze bir kasıt!
Siyaset

Sergey Lavrov: Toprak bütünlüğümüze bir kasıt!

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna’yı Kırım konusunda cesaretlendirmeyi, Rusya’nın toprak bütünlüğüne kastetmek ile eşdeğer gördüklerini ifade etti.

Yeniakit Publisher
2021-05-24 14:01:00 - 2021-05-24 14:13:57
Sergey Lavrov: Toprak bütünlüğümüze bir kasıt!

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya’da yayınlanan Argumentı i Faktı gazetesine demecinde, “Ukrayna ilişkilerine gelince, Türk meslektaşlarımıza, durumu itinalı bir biçimde analiz etmelerini, Ukrayna’nın militarist düşüncelerini desteklemeyi bırakmalarını her düzeyde tavsiye ediyoruz” dedi.

"Açık bir biçimde iletiyoruz"

Lavrov, “Ukrayna’nın Kırım konusundaki agresif girişimlerini cesaretlendirmenin, Rusya’nın toprak bütünlüğüne kastetmek ile eşdeğer olduğu görüşümüzü Türk meslektaşlarımıza son derece açık bir biçimde iletiyoruz” diye ekledi.

Rusya Dışişleri Bakanı, bununla ilgili olarak, Türkiye’nin, Rusya’nın ‘meşru endişelerini dikkate alarak izlediği çizgiyi değiştireceğini’ umduklarını da belirtti.

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