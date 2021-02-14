Sergen Yalçın'ın maaşı 10 milyon TL'ye çıkarıldı

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ve teknik direktör Sergen Yalçın’ın yeni kontrat konusunda peş peşe yaptığı açıklamalar, kulüpte gerilime neden olmuştu.

Çebi’nin, “Hocamızın ne zaman canı isterse, oturur imzalarız, sözleşmeyi uzatırız. Bu konuda asla bir sıkıntı yok. Hocamız şu anda tamamen şampiyonluğa konsantre olmuş durumda. Yani sözleşme için çok da doğru bir zaman değil. Yeter ki istesin, gelsin uzatırız” sözlerine Yalçın, Konyaspor maçının ardından sert bir cevap vermişti.

Başarılı teknik adam, “Sözleşme sadece benim istememle olmaz. Bu işler karşılıklı olur. İki taraf anlaşırsa, devam ederiz. Başkan’ın her röportajda, ‘Hocamız ne kadar isterse devam edebilir’ sözü beni rahatsız ediyor. Kulüplerde kontrat böyle yapılmıyor” açıklaması sonrasında yönetim, sözleşme sorununu krize dönüşmeden bitirmek için harekete geçti.

Fanatik'in haberine göre, kulüple sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Sergen Yalçın’a yeni kontrat önerme kararı alan yönetim, 2 yıllık bir mukavele hazırlamıştı. Gençlerbirliği mücadelesi sonrasında konuyu Sergen Yalçın’la görüşme planı yapan Siyah-Beyazlı idarecilerin belirlediği kontratın detayları da belli oldu. Beşiktaş’tan yıllık 7 milyon TL kazanan başarılı hocaya, teklif edilecek yeni kontratın 10 milyon TL olacağı öğrenildi.

3 milyon TL’lik maaş zammına ek olarak şampiyonluk halinde 2.5 milyon TL ve Türkiye Kupası’nın alınması durumunda ise 1 milyon TL’lik bonusların da anlaşmaya ekleneceği belirtildi.