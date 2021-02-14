  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Sergen Yalçın'ın maaşı 10 milyon TL'ye çıkarıldı
Spor

Sergen Yalçın'ın maaşı 10 milyon TL'ye çıkarıldı

Yıl sonu sözleşmesi bitecek olan Sergen Yalçın'la tekrar masaya oturacak olan Beşiktaş yönetimi, Yalçın'ın maaşını 7 milyon TL'den 10 milyon TL'ye çıkarmaya karar verdi.

Yeniakit Publisher
2021-02-14 13:31:00 -
Sergen Yalçın'ın maaşı 10 milyon TL'ye çıkarıldı

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ve teknik direktör Sergen Yalçın’ın yeni kontrat konusunda peş peşe yaptığı açıklamalar, kulüpte gerilime neden olmuştu.

Çebi’nin, “Hocamızın ne zaman canı isterse, oturur imzalarız, sözleşmeyi uzatırız. Bu konuda asla bir sıkıntı yok. Hocamız şu anda tamamen şampiyonluğa konsantre olmuş durumda. Yani sözleşme için çok da doğru bir zaman değil. Yeter ki istesin, gelsin uzatırız” sözlerine Yalçın, Konyaspor maçının ardından sert bir cevap vermişti.

Başarılı teknik adam, “Sözleşme sadece benim istememle olmaz. Bu işler karşılıklı olur. İki taraf anlaşırsa, devam ederiz. Başkan’ın her röportajda, ‘Hocamız ne kadar isterse devam edebilir’ sözü beni rahatsız ediyor. Kulüplerde kontrat böyle yapılmıyor” açıklaması sonrasında yönetim, sözleşme sorununu krize dönüşmeden bitirmek için harekete geçti.

Fanatik'in haberine göre, kulüple sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Sergen Yalçın’a yeni kontrat önerme kararı alan yönetim, 2 yıllık bir mukavele hazırlamıştı. Gençlerbirliği mücadelesi sonrasında konuyu Sergen Yalçın’la görüşme planı yapan Siyah-Beyazlı idarecilerin belirlediği kontratın detayları da belli oldu. Beşiktaş’tan yıllık 7 milyon TL kazanan başarılı hocaya, teklif edilecek yeni kontratın 10 milyon TL olacağı öğrenildi.

3 milyon TL’lik maaş zammına ek olarak şampiyonluk halinde 2.5 milyon TL ve Türkiye Kupası’nın alınması durumunda ise 1 milyon TL’lik bonusların da anlaşmaya ekleneceği belirtildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ayasofya Camisi Baş İmamı'nı hedef alan Hadi Özışık'a çok sert tepki: 'Hadsiz Özışık, sen kimsin?'
Gündem

Ayasofya Camisi Baş İmamı'nı hedef alan Hadi Özışık'a çok sert tepki: 'Hadsiz Özışık, sen kimsin?'

Ayasofya-i Kebir Camii Baş İmamı, İslam Hukuku Profesörü Mehmet Boynukalın'ı hedef alarak, ağza alınmayacak sözlerle hakaret ve beddualar sa..
Hadi Özışık korkarak geri adım attı! Prof. Boynukalın sözlerinin arkasında durarak ders üzerine ders verdi
Gündem

Hadi Özışık korkarak geri adım attı! Prof. Boynukalın sözlerinin arkasında durarak ders üzerine ders verdi

Seviyesiz bir uslüpla İslam Hukuku Profesörü Mehmet Boynukalın'ı hedef alan Hadi Özışık'a tepki yağarken, Özışık geri adım atarak videosunu ..
Serbest bırakılan 15 gemici Türkiye’ye doğru yola çıktı
Aktüel

Serbest bırakılan 15 gemici Türkiye’ye doğru yola çıktı

Nijerya'da serbest bırakılan 15 Türk gemici, ülkeye dönmek üzere yola çıktı.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay