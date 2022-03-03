Sergen Yalçın'dan sitem dolu sözler

Beyaz TV ekranlarında yorum yapan Sinan Engin, Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Sergen Yalçın ile yaptığı görüşmeyi aktardı.

Engin, Sergen Yalçın'ın, "Sen de biliyorsun Sinan ağabey, bu yönetimin bana yaptıklarını. Bütün yaz beraberdik. Sadece Beşiktaş taraftarı için imza attım. Sezon başında 1, 1.5 ay aranmadım. Sen biliyorsun dedi." şeklinde ifadeler kullandığını söyledi.

Beşiktaş'ın bu sezonki Sporting deplasmanında Bruno Pinheiro ile görüştüğünü ve Sergen Yalçın'ın bunu bildiğini belirten Engin, "Sergen Yalçın, 'Ben, Beşiktaş'ın teknik direktörüyüm. Gidiyorlar, o teknik direktörle görüşüyorlar. Ahmet başkan iyi insan ama, Beşiktaş'ın yönetimi bana çok şey yaptı, altımı oydu.' dedi" sözlerini kullandığını aktardı.

Sinan Engin, Sergen Yalçın'ın ayrıca "Ahmet Nur Çebi'yi yanlış yönlendiren insanlar var, Ahmet Nur Çebi ile bir sorunum yok. Ben Beşiktaş taraftarı için imza attım." dediğini belirtti.

Sinan Engin, deneyimli teknik adamın bu sezon çalışmayacağını söylediğini kaydettiğini söyledi:

"Bu sene çalışmayacağım, belki seneye de çalışmayacağım dedi. Çok şey var anlatacağım, Beşiktaşlı yöneticiler benim altımı oydu dedi" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'ta hem lig şampiyonluğu hem de Türkiye Kupasını kazanan Sergen Yalçın ikinci sezonunda takımı ile yollarını ayırmıştı.