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Spor Sergen Yalçın'dan şampiyonluk yorumu
Spor

Sergen Yalçın'dan şampiyonluk yorumu

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Denizlispor'u 3-0 mağlup ettikleri maçın ardından değerlendirmelerde bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-02-26 21:54:00 -
Sergen Yalçın'dan şampiyonluk yorumu

Süper Lig'de haftanın açılış maçında Denizlispor rahat geçen Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın galibiyeti değerlendirdi.

Sergen Yalçın'ın maç sonu yayıncı kuruluşa değerlendirmeleri şöyle:

"Bu tür maçları kazanmak çok önemli. Aşağıda düşmeye yukarıda ise şampiyon olmaya oynayan takımlar var. Artık zorlaşıyor bazı şeyler. Skor ilk yarıda 3-0 olunca maç rölantiye döndü, bazı işler keyfi yapıldı ama bugün tekrar lige başlamış oldu. Salı günü de çok zor bir deplasmana gidiyoruz. Çalışacağız, mücadele edeceğiz ve kazanmak için her şeyi yapacağız."

"Nisan ayı final ayı olabilir"

"Hem ligde hem kupada hedefteyiz. Yolumuza devam ediyoruz. Halen yarışmacı takım olmak bizim arzuladığımız bir durumdu. Çok uzun ve zor bir lig içindeyiz. İnşallah üstesinden geliriz. Nisan ayı lig için final ayı olabilir. Şimdi 4 büyük camia hedefte. Herkesin şansı olduğunu düşünüyorum. Konuşmak için erken."

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