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Spor Sergen Yalçın'dan imalı gönderme: Kim şampiyon olacaksa olsun
Spor

Sergen Yalçın'dan imalı gönderme: Kim şampiyon olacaksa olsun

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, 10 kişi kalarak kazandıkları Konyaspor maçı sonrası yaptığı açıklamada, "Bırakın sahada mücadelemizi verelim, kim şampiyon olacaksa olsun. Bu işlere dışarıdan karışmayın." dedi.

Yeniakit Publisher
2021-02-07 22:11:00 -
Sergen Yalçın'dan imalı gönderme: Kim şampiyon olacaksa olsun

Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın, Konyaspor'u 1-0 yendikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu ve futbolcularının saygıyı hak ettiğini dile getirdi.

"Futbolcularım saygıyı hak ediyor"

Futbolcularının hiçbir zaman kabullenmeyeceğini dile getiren Sergen Yalçın, "Bugün kazandığımız maçla eski pozisyonumuzu yakaladık, bizim için çok önemliydi. Kazanarak yarışmacı takım kimliğine büründük. Futbolcuların savaşması, özverisi bizim için çok önemliydi, onlara teşekkür ediyorum. Futbolcularım her türlü saygı hak ediyor. Benim futbolcum hiçbir zaman için vazgeçmez, kabullenmez" dedi.

"Savaşarak oynayacağız"

Açıklamalarına devam eden Yalçın, "Savaşarak oynayacağız. Bundan önceki iki-üç maçta gördüğümüz şeyler çok sağlıklı değil. Özellikle hakem arkadaşların maç yönetme şekli beklediğimizin çok dışında. İki sarı kart olabilir, oyuncumuz atılabilir" ifadelerini kullandı.

"Bu işlere dışarıdan karışmayın"

Sergen Yalçın, maç sonu açıklamalarını ise şu sözlerle noktaladı:

"Bırakın sahada mücadelemizi verelim, kim şampiyon olacaksa olsun. Bu işlere dışarıdan karışmayın.

Sezon başından beri VAR'dan bir şey kazanmadık, herhalde ilk maç aldık, onun dışında penaltı, kırmızı falan almadık. Gerekirse VAR hiç karışmasın, biz aslan gibi mücadele veririz, bıraksınlar, mücadele verelim"

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Yorumlar

Hakikatbin

Ben necip uysala hala forma veren adama, teknik direktör demem
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