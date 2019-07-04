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Sergen Yalçın: “UEFA Avrupa Ligi’nde gruplara kalabilirsek bizim için başarıdır”

E.

04 Temmuz 2019 Perşembe 10:17
Sergen Yalçın: “UEFA Avrupa Ligi’nde gruplara kalabilirsek bizim için başarıdır”

E. Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, UEFA Avrupa Ligi’nin kendileri için yeni bir heyecan olacağını belirterek, "Oyuncularımız ve biz heyecanlıyız. Şu anda bir hedef koymadık ama ilk etapta gruplara kalabilirsek bizim için iyi bir başarı diye düşünüyorum” diye konuştu.


Yeni sezon öncesi kamp çalışmalarını Bolu’da sürdüren E. Yeni Malatyaspor’da Teknik Direktör Sergen Yalçın, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Kamp çalışmalarının ikinci döneminde olduklarını belirten Yalçın, “2-3 gündür antrenman yapıyoruz ve kampın başındayız. Yavaş yavaş oyuncularımızı futbol oynamaya alıştırıyoruz. İkinci kamp bizim için maçlara hazırlık dönemi olacak. Oyuncularımız hazır gelmiş ve fit durumdalar. İyi durumda herkes. UEFA Avrupa Ligi bizim için yeni bir heyecan olacak. Oyuncularımız ve biz heyecanlıyız. Şu anda bir hedef koymadık ama ilk etapta gruplara kalabilirsek bizim için iyi bir başarı diye düşünüyorum. 3 tane tur oynayacağız, kolay değil. Yavaş yavaş ilk maça belki hazır olmayacağız ama ilk turu atlatırsak ondan sonraki turlarda daha iyi olacağız” dedi.



“3-4 oyuncu eksiğimiz var”


Transfer konularına da değinen Sergen Yalçın, “Transferle ilgili çalışmalarımız var. 3-4 oyuncu eksiğimiz bulunuyor. Yönetim, başkan çalışıyorlar. Bizde fikir beyan ediyoruz. Umarım ikinci kampa kadar 2-3 oyuncu katabilirsek daha geniş bir kadro oluşturabiliriz. Bu sene 3 etapta olacağımız için geniş kadroya ihtiyacımız var. Stoperde alacağımız bir oyuncu var ve net gibi görünüyor. Santrfor ve kenar oyuncusu olabilir. Hangi oyuncu daha faydalı olabilecekse bize ona bakıyoruz. Yerli oyuncularla da ilgileniyoruz Avrupa’dan ve yurt içinden. Şu anda bize maddi külfet oluşturmaması lazım. Hem istediğimiz oyuncunun olması hem külfet olmaması kolay değil. İki maçı burada oynayacağız. 11’inde kamp etabımız bitecek. 18’inde Sivasspor ile oynayıp 25’inde UEFA Avrupa Ligi ön elemesi oynayacağız” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 04 Temmuz 2019 Perşembe 10:17
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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