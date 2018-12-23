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Sergen Yalçın resmen açıkladı! 'Ozan Tufan'ı...'

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Fenerbahçe'de forma giyen Ozan Tufan'ı istediklerini dile getirdi.

23 Aralık 2018 Pazar 02:00
Sergen Yalçın resmen açıkladı! 'Ozan Tufan'ı...'

Fenerbahçe'de geçen sezon Aykut Kocaman ve bu sezon başında Cocu döneminde kadro dışı bırakılan Ozan Tufan için resmi açıklama geldi.

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Medipol Başakşehir maçının ardından yayıncı kuruluşa yaptıkları açıklamada Ozan Tufan'ı istediklerini resmen dile getirdi.

Ozan Tufan Alanyaspor'a gidecek mi?

Sergen Yalçın, Ozan Tufan'la ilgili olarak, "Ozan'ı istiyoruz. Tabi Ozan Tufan şu anda çok geriye gitti. Bu yaşta bir oyuncunun bu kadar geride olmaması lazım. Ozan Tufan çok önemli bir oyuncu. Genç ve kapasitesi var. Biz girişimimizi yaptık ve Fenerbahçe'den yanıt bekliyoruz. Geldiği zaman 2 yıl önce başladığı yere döndürürüz." dedi.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 23 Aralık 2018 Pazar 02:00
  1. Sergen Yalçın
  2. Aytemiz Alanyaspor
  3. Ozan Tufan
  4. Fenerbahçe

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