Sergen Yalçın resmen açıkladı! 'Ozan Tufan'ı...'

Fenerbahçe'de geçen sezon Aykut Kocaman ve bu sezon başında Cocu döneminde kadro dışı bırakılan Ozan Tufan için resmi açıklama geldi.

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Medipol Başakşehir maçının ardından yayıncı kuruluşa yaptıkları açıklamada Ozan Tufan'ı istediklerini resmen dile getirdi.

Ozan Tufan Alanyaspor'a gidecek mi?

Sergen Yalçın, Ozan Tufan'la ilgili olarak, "Ozan'ı istiyoruz. Tabi Ozan Tufan şu anda çok geriye gitti. Bu yaşta bir oyuncunun bu kadar geride olmaması lazım. Ozan Tufan çok önemli bir oyuncu. Genç ve kapasitesi var. Biz girişimimizi yaptık ve Fenerbahçe'den yanıt bekliyoruz. Geldiği zaman 2 yıl önce başladığı yere döndürürüz." dedi.