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Spor

Sergen Yalçın onayladı! Beşiktaş'a yeni forvet adayı Fedor Smolov

Burak Yılmaz'ın yanına golcü arayışlarını sürdüren Beşiktaş bonservisi Rus temsilcisi Lokomotif Moskova'da olan Fedor Smolov için girişimlere başladı.

Yeniakit Publisher
2020-06-01 13:25:00 -
Sergen Yalçın onayladı! Beşiktaş'a yeni forvet adayı Fedor Smolov

Menajerler ise kısa süre önce Celta’nın bonservisini almama kararı verdiği Fedor Smolov’u, Fenerbahçe ve Galatasaray’la birlikte Beşiktaş’a da önerdi.

Sergen Yalçın onay verdi

Bonservisi Lokomotif Moskova’da bulunan ancak Rus ekibinin yaşadığı ekonomik kriz yüzünden maaşını ödeyemediği için Celta’ya gönderdiği Rus oyuncunun Türkiye’de forma giyebileceğini iletti. Sergen, Fenerbahçe ve Galatasaray’ın Smolov için hamle yapmasından önce kendilerinin harekete geçerek Rus ekibinin kapısını çalmasını istedi.

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