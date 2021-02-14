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Spor Sergen Yalçın kararını verdi! İki isim...
Spor

Sergen Yalçın kararını verdi! İki isim...

Süper Lig'in 24. haftasında Gençlerbirliği karşılaşacak olan Beşiktaş'ta ilk 11 tam anlamıyla şekillendi.

Yeniakit Publisher
2021-02-14 07:18:00 -
Sergen Yalçın kararını verdi! İki isim...

Kartal’da, Gençlerbirliği karşısında Cenk ve Aboubakar birlikte oynayacak... Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, zorlu Gençlerbirliği maçında iki forvetini birden kullanmanın planlarını yapıyor.

Gençlerbirliği maçı öncesi Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, takımda sakat ve cezalı oyuncular nedeniyle kadro kurmakta sıkıntı yaşarken yeni alternatifler üzerinde çalışıyor. Ankara’daki maçta Vida, N’Sakala, Montero ve Rıdvan’dan faydalanamayacak olan Kartal’da sağ ve sol bekte sıkıntı öne çıkarken, Yalçın idmanda Rosier, Welinton, Atiba ve Necip’i de bu pozisyonda çeşitli varyasyonlarla denedi.

Adem Ljalic'e özel görev

Savunmanın önünde Josef ve Oğuzhan ikilisini oynatmayı planlayan Sergen Yalçın forvet arkasında Adem Ljajic’i görevlendirecek. Tecrübeli oyuncu Gençlerbirliği maçında kritik bir görev alacak ve hücumları şekillendiren isim olacak. Yalçın’ın yarınki maçta çift forvetle sahaya çıkması bekleniyor. Tecrübeli çalıştırıcı idmanlarda Aboubakar ve Cenk’i birlikte oynatırken ikiliye bol bol şut çektirdi.

Dorukhan sevinci

Trabzonspor maçında sakatlanan ve bir süredin antrenmanlarda yer alamayan Dorukhan Toköz dün takımla birlikte çalıştı. Genç oyuncu duruma göre Gençlerbirliği maçında sağ bekte şans bulabilir. Dorukhan’ı sağ bekte Rosier’i sol bekte, Necip ve Welinton’ı stoperde oynatmayı düşünen Sergen Yalçın son kararını maç öncesi taktik çalışmasında verecek.

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