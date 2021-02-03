Sergen Yalçın isyan etti: Böyle devam etmeyecek

Beşiktaş, Süper Lig'in 23. haftasında Antalyaspor ile berabere kaldı. Karşılaşma sonrası beIN SPORTS'a konuşan Sergen Yalçın, şunları söyledi;

1 puan kaybetmekten iyidir. Kazansaydık çok güzel olurdu. Çok da konuşacağım bir şey yok bu maçla ilgili. Yarım pozisyona girmeyen takımdan gol yedik, sürekli yerden kalkmayan oyuncular. Futbol bu değil. Bu oyun böyle oynanmıyor, bence böyle oynanmamalı. Savaşımız yeni başlıyor, kimse merak etmesin. Bu iş böyle devam etmeyecek. Göztepe, Trabzonspor ve bu maçta hakem arkadaşların yönetimleri, bir şeyler olduğunun göstergesi gibi. Bütün takdir haklarını rakipten yana kullandılar. Maçlar daha sağlam ve adaletli oynanmalı. Biz oynamak için sahaya çıkıyoruz. Bugün çok sinirliyim, kusura bakmayın. Bu böyle devam etmeyecek. Sürekli yerde yatıyorlar. Öldü zannedersin ama ayağa kalkıyor... Bu oyunla 1 puan aldın ne oldu? Kalecimiz terlemedi. Bu şekilde nasıl kazanacağız? Geçen maç 20 dakika oyun oynanmadı.