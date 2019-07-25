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Sergen Yalçın: “Dezavantajlı bir skor ama elenmeyecek bir takım değil”

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, 2-2 berabere kaldıkları NK Olimpija Ljubljana maçının ardından yaptığı açıklamada, “Dezavantajlı bir skor ama elenmeyecek bir takım değil” dedi.

25 Temmuz 2019 Perşembe 22:56
Sergen Yalçın: “Dezavantajlı bir skor ama elenmeyecek bir takım değil”

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, 2-2 berabere kaldıkları NK Olimpija Ljubljana maçının ardından yaptığı açıklamada, “Dezavantajlı bir skor ama elenmeyecek bir takım değil” dedi.


UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçında Yeni Malatyaspor sahasında Slovenya ekibi NK Olimpija Ljubljana ile 2-2 berabere kaldı. Maç sonu her iki teknik adam da açıklamalarda bulundu.


Oyunla ilgili olarak çok bekledikleri bir performans sergilemediklerini ifade eden Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, “Hazır durumda değiliz, çok eksikliklerimiz var. Oyunsal anlamda eksikliklerimiz var. İyi bir görüntü vermek isterdik ama olmadı. Dezavantajlı bir skor ama elenmeyecek bir takım değil. Maçın rövanşı var, çok karamsar olmadan rövanşı bekleyeceğiz. Fiziksel anlamda da hazır değiliz yeni katılan oyuncular hazır değildi. İlk defa Avrupa maçı oynuyoruz, kolay değil ama biz bu durumdan memnun değiliz. Çok basit hatalar yaptık. Çok daha kontrollü görüntü vermemiz gerekir diye düşünüyorum, biraz zamana ihtiyacımız var. Oyuncularım ellerinden geleni yaptı ama maalesef bugün için böyle bir sonuç çıktı” dedi.


Sergen Yalçın, taraftarların maç sırasında Erkan Kaş’ı ıslıklaması ile ilgili olarak da, “Taraftarımız maça ilgi gösterdi, çok teşekkür ediyorum. İyi bir taraftar gurubu vardı. Oyuncuları protesto etmenin çok doğru bir şey olmadığını düşünüyorum” şeklinde konuştu.


Yalçın, transfer ile ilgili olarak ise, “Lige hazır oluruz, transfere gelince istediğimiz iki üç tane oyuncu var. Çalışmalar devam ediyor. Umarım ciddi katkı yapabilecek oyuncular alabilirsek iyi bir takım olma yolunda adım atarız” yorumunu yaptı.



Olimpija Ljubljana cephesi


Olimpija Ljubljana Teknik Direktörü Safet Hadzic de rakiplerinin çok iyi oyunculara sahip olduklarını ve bunu bildiklerini belirtti. Hadzic, "İstediğimiz pas oyununu uyguladık. Hak ettiğimiz bir skoru aldığımızı düşünüyorum. Hatta biraz daha kale dibinde becerikli olabilseydik maçı alabilirdik" dedi.


Rövanşta kendi seyircilerinin stadı doldurmasını beklediğine değinen Hadzic, şunları söyledi:


"Burada aldığımız sonuç pozitif. Orada bizi çok zorlu bir maç bekliyor. Hiç bir hata yapmamamız gerekiyor. Böyle kaliteli bir Malatyaspor’u elemek için hatasız maç oynamak gerekiyor. Malatya’nın çok kaliteli bir ekip olduğunu düşünürsek bizim orada bir gol bulmamız gerekecek."

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Haber Tarihi: 25 Temmuz 2019 Perşembe 22:56
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