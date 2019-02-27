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Sergen Yalçın: ”Akhisarspor maçına iyi konsantre olmaya çalışacağız”

Akhisarspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı idmanla sürdüren Aytemiz Alanyaspor’da Teknik Direktör Sergen Yalçın, ”Takım olarak bu haftaki müsabakaya hazırlanacağız.

27 Şubat 2019 Çarşamba 18:20
Sergen Yalçın: ”Akhisarspor maçına iyi konsantre olmaya çalışacağız”

Akhisarspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı idmanla sürdüren Aytemiz Alanyaspor’da Teknik Direktör Sergen Yalçın, ”Takım olarak bu haftaki müsabakaya hazırlanacağız. Uzun bir hafta, pazartesi günü maçımız. İyi hazırlanıp Akhisarspor maçına iyi konsantre olmaya çalışacağız” dedi.


Aytemiz Alanyaspor, Spor Toto Süper Lig’in 24. haftasında Akhisarspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yapılan antrenmanla sürdürdü. Alanyaspor Cengiz Aydoğan Tesisleri’nde Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenmana futbolcular topla ısınma ve dayanıklılık koşusuyla başladı. Dar alanda oyun çalışmasıyla devam eden idman çift kale maçla sona erdi. İdmana sakatlığı bulunan Mbilla, Obi ve Fernandes katılmadı. Alanyaspor, çalışmalarını yarın yapacağı çift antrenmanla sürdürecek.



“Bulunduğumuz yer bizim için çok olumlu”


Antrenmanda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Kasımpaşa maçının zorlu bir mücadele olduğunu ancak iyi bir galibiyet elde ettiklerini söyledi. Yalçın, "Son oynadığımız maç gayet iyi geçti. Çok zorlu bir mücadeleydi, güçlü bir takımla oynadık ama kendi sahamızda kazanmamız gereken bir maçtı. İyi bir oyun oldu, pozitif bir mücadele oldu. Oyuncuların kendi bireysel performansı da üst düzeydeydi. Koşu mesafemiz iyiydi. Rakibin 10 kişi kalması oyunun tek taraflı olmasına sebep oldu ama bazen maçlarda bu tür şeyler olabiliyor, gayet normal. Şu anki pozisyonumuz, bulunduğumuz yer bizim için çok olumlu" dedi.



“Herkes puan kazanmak için çok çaba sarf ediyor”


Süper Lig’de sıkıntılı haftalara girildiğini aktaran Yalçın, ligin en zor döneminde olduklarının altını çizdi. Yalçın, "Herkes çok sıkıntılı, herkes çok mücadele veriyor. Herkes puan kazanmak için çok çaba sarf ediyor. Biz de bunun bilincindeyiz. Çok çalışıyoruz, iyi antrenmanlar yapıyoruz. Oyuncularımız gayet konsantre. Hepsi pozisyonumuzun farkındalar. Şu an gidişatımız son derece iyi, herhangi bir sıkıntımız yok. Bir tek Junior Fernandes ile ilgili bir sıkıntımız var. Onu kullanamıyoruz, sakatlığı var. Cisse de kart cezalısı, onu da kullanamayacağız. Onun haricinde takım olarak bu haftaki müsabakaya hazırlanacağız. Uzun bir hafta, pazartesi günü maçımız. İyi hazırlanıp Akhisarspor maçına iyi konsantre olmaya çalışacağız" diye konuştu.



“Önümüzde 11 haftalık uzun bir süre var”


Üst üste gelen galibiyetlerle puan cetvelinde üst sıralara tırmanan Alanyaspor’un sezon sonu için kendisine hedef koyup koymadığı sorusuna da yanıt veren Yalçın, şunları söyledi:


"Şu an hedef koymak için çok erken. Önümüzde 11 haftalık uzun bir süre var. Belki 2-3 hafta oynandıktan sonra puan cetveli bize daha farklı şeyler hissettirebilir ama şuanda 31 puanımız var. Ligin tam ortasındayız. Bu yüzden hedef koymak yerine, önümüzde oynayacağımız mücadeleyi kazanmak istiyoruz. Tek hedefimiz bu. 3 hafta sonra bir ara var, o aradaki pozisyonumuz belki bir pozisyon belirlemek için daha uygun gibi görünüyor. Şu an sadece o araya kadar oynayacağımız 3 maçı düşünüyoruz.”

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Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 18:20
  1. doğa

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