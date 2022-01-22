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Gündem Serenay Sarıkaya'ya büyük şok!
Gündem

Serenay Sarıkaya'ya büyük şok!

Evine doğru giderken içerisinde bulunduğu otomobili tekmelenen oyuncu Serenay Sarıkaya, saldırgandan şikayetçi oldu.

Yeniakit Publisher
2022-01-22 18:01:00 -
Serenay Sarıkaya'ya büyük şok!

Geçtiğimiz akşam otomobiliyle evine doğru giderken aracı tekmelenen Serenay Sarıkaya, dün Maslak’ta görüntülendi. Konuyla ilgili magazin muhabirlerinin sorularını yanıtlayan Sarıkaya, dehşete kapıldığını dile getirdi. Yaşanılan olaydan dolayı bir hayli keyifsiz olduğu görülen oyuncu, “Çok uzun zamandır yakın çevreme ve bana tehdit oluşturacak hareketlerde bulunuyordu. Evime kadar gelip böyle ciddi şeyler yapacağını düşünmemiştim açıkçası.” dedi.

Saldırganı tanımadığını söyleyen oyuncu, “Ofis arkadaşlarımı da korkuttu, araçlara da zarar verdi. Dün de benim yardımcım Fatih Bey'e otomobili sürerken araca saldırdı. Şikayetçi oldum, Fatih Bey de şikayetini ifade etti. Bugün tekrar görüşmeye gideceğiz, halledeceğiz inşallah.” diye konuştu.

 

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