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Gündem Serel Yereli, vatan toprakları arasında ayırım yaptı! ‘Uğruna savaşacağım tek parsel…’
Gündem

Serel Yereli, vatan toprakları arasında ayırım yaptı! ‘Uğruna savaşacağım tek parsel…’

Seküler toplumun ünlüleştirdiği Serel Yereli’den skandal bir paylaşım geldi. Vatan toprağı arasında ayrım yapan Yereli, İzmir için “uğruna savaşacağım tek toprak” açıklaması yaptı.

Yeniakit Publisher
2020-09-09 14:18:00 -
Serel Yereli, vatan toprakları arasında ayırım yaptı! ‘Uğruna savaşacağım tek parsel…’

Laikçi yaşam tarzının ağına takılan Serel Yereli, skandal paylaşımlarıyla gündeme gelmişti. Dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla büyük bir tepki çekti. Yaptığı paylaşımda vatanı sadece İzmir’den ibaret gören Yereli, tepkilerin odağı haline geldi.

Türkiye’de oyunculuk yapan Serel Yereli, yurtdışından yaptığı paylaşımlarla adından çok söz ettirmişti. Üsttüz fotoğraflarını hiçbir utanma göstermeden paylaşması tepkilere neden olmuştu. Dün yaptığı paylaşım ise bardağı taşıran son damla oldu.

Laikçi yaşam tarzının gözlerini kör ettiği Serel Yereli, vatanı parselleyip sadece İzmir’den ibaret sanması olay oldu.

Uğruna savaşacağım tek parsel diyerek, İzmir’in kurtuluşunu kutlayan Yereli, “Showbusiness hayatıma İzmirspor cheerleaderi olarak başlamanın aşırı haklı gururu…. Uğruna savaşacağım tek parsel! Kökümün kökünün kökü.” bu ifadeleri kullandı.

Paylaşımında, “Denizinin tuz seviyesine, halkının sıcaklığına, cana yakınlığına, rahatlığına, samimiyetine, havasının güzelliğine, toprağına , özgürlüğüne, zeytin dalına, ailemi ailem, beni ben yapan mentalitesine ve her şeyden önce karakterine aşığım İzmirim. 9 Eylülümüz kutlu olsun!” sözlerine yer verdi.

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