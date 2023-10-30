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Şerefsizliğin tablosu! Ne olduğunu öğrenince kanınız donacak

Yeniakit Publisher
2023-10-30 20:58:00 - 2023-10-30 22:55:52
Şerefsizliğin tablosu! Ne olduğunu öğrenince kanınız donacak

İsrail merkezli Kanal 14 televizyonu internet sitesine, Siyonist İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde katlettiği Filistinlilerin sayısını gösteren bir sayaç ekledi. İsrail'in Gazze'de yaptığı soykırımla ilgili verileri ekrana aktaran kanal, öldürülen bebek, kadın ve yaşlıları da terörist olarak gösterdi. Sosyal medya kullanıcıları katliam sayacına büyük tepki gösterdi.

Gazze Şeridi'ne saldırıyor, Filistinlileri katlediyor, İsrail medyası öldürülen Filistinli bebekleri dahi terörist olarak lanse ediyor.

İsrail merkezli Kanal14 televizyonunun internet sayfasında bir skandala imza atıldı. Sayfaya, öldürülen Filistinlileri gösteren bir sayaç yerleştirildi.

Katliam sayacı sürekli hareket halinde.

Anlık güncellenen sayfada öldürülen Filistinlilerin sayısı Gazze tarafından açıklanandan daha yüksek.


ÖNE ÇIKAN VİDEO

BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ

Sosyal medyadan skandal paylaşıma tepki yağdı.

ABD Başkanı Joe Biden, Filistinlilerin can kaybı verilerine güvenmediğini söylemişti. Oysa İsrail televizyonundaki katliam sayacında paylaşılan rakamlar Filistin tarafının açıkladığından çok daha fazla.

Kaynak: TRT Haber

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Yorumlar

fetösavar

biz desek inanmazdı cep telefonlu zeyeme kuşağı.. reisle dalga geçiyorlardı... varolma mücadelesi deyince.. zannediyorlardı ki yüz yıl önce düşman gitmiş, barlarında sabaha kadar içip dertleniyor, ulan orta doğuyu kaybettik diye... hah... yarın öteki gün patronları saldırdığında ilk önce bunlar telef olacak şimdi ufaktan görüyorlar.. herkes bu gemide... bak vahşi hayvan bile şu zeki dediğiniz öve öve bitiremediğiniz yahudi siyonist masonlardan daha insaflı...

YILMAZ DURMUŞ

İsrailli Yahudiler, kendilerinden olmayanları öldürdüklerinde sevap işledikleri inancında oldukları için bunlara kuvvet kullanmadıkça katliamlarına ara vermezler
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