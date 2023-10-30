Şerefsizliğin tablosu! Ne olduğunu öğrenince kanınız donacak
İsrail merkezli Kanal 14 televizyonu internet sitesine, Siyonist İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde katlettiği Filistinlilerin sayısını gösteren bir sayaç ekledi. İsrail'in Gazze'de yaptığı soykırımla ilgili verileri ekrana aktaran kanal, öldürülen bebek, kadın ve yaşlıları da terörist olarak gösterdi. Sosyal medya kullanıcıları katliam sayacına büyük tepki gösterdi.
Gazze Şeridi'ne saldırıyor, Filistinlileri katlediyor, İsrail medyası öldürülen Filistinli bebekleri dahi terörist olarak lanse ediyor.
İsrail merkezli Kanal14 televizyonunun internet sayfasında bir skandala imza atıldı. Sayfaya, öldürülen Filistinlileri gösteren bir sayaç yerleştirildi.
Katliam sayacı sürekli hareket halinde.
Anlık güncellenen sayfada öldürülen Filistinlilerin sayısı Gazze tarafından açıklanandan daha yüksek.
BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ
Sosyal medyadan skandal paylaşıma tepki yağdı.
ABD Başkanı Joe Biden, Filistinlilerin can kaybı verilerine güvenmediğini söylemişti. Oysa İsrail televizyonundaki katliam sayacında paylaşılan rakamlar Filistin tarafının açıkladığından çok daha fazla.
Kaynak: TRT Haber