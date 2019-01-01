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Şereflikoçhisar AK Parti belediye başkan adayı 2019 yerel seçim

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2019 yerel seçimler için şimdiye kadar kadar 75 ilin belediye başkan adayını açıkladı. Şimdi ise AK Parti ilçe belediye başkan adayları açıklanıyor. AK Parti Ankara ilçe adayları belli oldu. Şereflikoçhisar AK Parti belediye başkan adayı son dakika açıklandı. AK Parti Şereflikoçhisar belediye başkan adayı 2019 kim?

01 Ocak 2019 Salı 13:53
Şereflikoçhisar AK Parti belediye başkan adayı 2019 yerel seçim

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2019 yerel seçimler için şuana kadar 75 ilin belediye başkan adayını açıkladı. Şimdi ise AK Parti ilçe belediye başkan adayları açıklanıyor. AK Parti Ankara ilçe adayları belli oldu. Şereflikoçhisar AK Parti belediye başkan adayı son dakika açıklandı. AK Parti Şereflikoçhisar belediye başkan adayı 2019 kim?

Şereflikoçhisar AK Parti belediye başkan adayı kim oldu? Türkiye 31 Mart 2019 Pazar günü yerel seçimler için sandık başına gidecek. 24 Haziran seçimlerinde olduğu gibi AK Parti ile MHP, Cumhur ittifakıyla yerel seçim 2019’a birlikte girecek. AK Parti ve MHP, ittifak çerçevesinde büyük oranda belediye başkan adaylarını belirledi. MHP, İstanbul, Ankara ve İzmir’de aday çıkarmayıp AK Parti’nin adaylarını destekleme kararı aldı. AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı resmi olarak açıklanması da Meclis Başkanı Binali Yıldırım’ın aday gösterilmesi kesin gibi. AK Parti Ankara’da Mehmet Özhaseki’yi İzmir’de ise Nihat Zeybekçi’yi aday gösterdi. AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı ile İstanbul AK Parti ilçe adayalrı 29 Aralık’ta açıklandı. AK Parti Ankara ilçe adayları ise 1 Ocak’ta belli oldu. AK Parti’nin Ankara ilçe belediye başkan adayları son dakika açıklandı. AK Parti Şereflikoçhisar belediye başkan adayı Melih Memiş Çelik oldu. Melih Memiş Çelik kimdir? Melih Memiş Çelik, eski Şereflikoçhisar belediye başkanı.

AK Parti Ankara ilçe belediye başkan adayları 2019 listesi

Ankara yerel seçim sonuçları 2014

AK Parti adayı İbrahim Melih Gökçek % 44.9

CHP adayı Mansur Yavaş % 43.8

Şereflikoçhisar belediye seçim sonuçları 2014 

AK Parti % 46

MHP % 32

CHP % 16

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 01 Ocak 2019 Salı 13:53
  1. İzmir
  2. İstanbul
  3. Ankara
  4. AK Parti Şereflikoçhisar belediye başkan adayı 2019
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