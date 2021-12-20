'Şerefin varsa kastettiğin yurt dışındaki doları olanları açıkla Kemal!' Albayrak, kurucularından olduğu AK Partiyi hedef aldı

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AK Parti kurucllarından Kemal Albayrak, Meral Akşener'in Yeniçağ gazetesine konuştu.

İspatsız ifadelerle, dolar manipülatörlerinin değirmenine su taşıyan eski AK Partili Kemal Albayrak, "Bunların dolarları hep yurt dış bankalarda. Dolardan bize ne diyenler, şerefiniz ve ahlakınız varsa kişisel döviz varlığınızı açıklayın." iddiasını ortaya attı.

Albayrak, bugün verdiği mesajlarla, döviz manipülatörlerinin hevesini kursağında bırakan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı isim vermeden hedef aldı:

"Bugün garibana, aç olana sabır tavsiye ederek cennet vaat edenler, bu dünyada haram ile cenneti yaşıyorlar. Seçmenleri bunu sorgulamıyor. Siyasetin ve devleti yöneten aktörler saydam olacak, sırların arkasına saklanmayacak. Mümin söze inanır, münafık göze inanır. Müslüman şeytan elbisesi giymekle çalma maharetinde olamaz."

'Şerefin varsa açıkla Kemal!'

Kamuoyu, isim kullanmadan yurt dışına dolar kaçırıyorlar iddiasını ortaya atan Kemal Albayrak'a, "Şerefin varsa, kastettiğin yurtdışındaki doları olanları açıkla Kemal! Açıklayamıyor da, iftira atıyorsan, AK parti'de yaptığın milletvekililği haram olsun sana." yorumunu yaptı.