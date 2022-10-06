Serebral Palsi ilerleyici bir hastalık mı?

Yeni Akit Ankara

“Beyin felci” olarak da bilinen Serebral Palsi hastalığına dikkat çekmek amacıyla her yıl 6 Ekim Dünya Serebral Palsi Farkındalık Günü olarak anılıyor. Üsküdar Üniversitesi NP Feneryolu Tıp Merkezi Uzman Ergoterapist Cahit Burak Çebi, serebral palsi hastalığı ve ergoterapi uygulamalarının hastalık üzerindeki etkileri ile ilgili bilgiler paylaştı.

Etkisi kişiye göre değişiyor

Uzman Ergoterapist Cahit Burak Çebi, serebral palsi’nin doğum öncesi, doğum sırası veya doğum sonrası bireyin beyninde meydana gelen hasar sonucu oluşan, vücut hareketleri ve kas koordinasyonunu etkileyen bir grup kronik bozukluk olarak tanımlandığını söyledi ve sözlerine şöyle devam etti: “Serebral palsi, yaşamın ilk birkaç yılı içinde görülür ve genellikle zamanla daha da kötüye gitmez, ilerleyici değildir. Serebral Palsi’nin etkisi insandan insana değişebilir. Bazılarının belirgin etkileri olmazken, bazı bireyler konuşamaz, hareket aygıtları kullanır veya günlük yaşam aktivitelerinde yardıma ihtiyaç duyabilirler. Günlük yaşam aktivitelerinde sınırlılık yaşayan serebral palsili bireylerde Ergoterapi desteğiyle yaş ve gelişim düzeyine paralel olarak kas gelişimi, duyusal gelişimi, dil gelişimi, iletişim, sosyal ve bilişsel gelişimi için çeşitli aktiviteler organize edilir. Anlamlı ve amaçlı aktivitelerle bireyin günlük yaşam içerisinde bağımsızlığı hedef alınmalıdır.”

Bireyin işlev görme becerisine odaklanıyorlar

Ergoterapistlerin günlük işlevlerde serebral palsi’nin etkilerini anlamaları için danışanlara, ailelere, okul ve işverenler gibi organizasyonlara yardımcı olduklarını ifade eden Çebi, “Ergoterapistler evde, okulda, toplumda ve işte normal günlük aktivitelerde bireyin en yüksek düzeyde işlev görebilme becerisini değerlendirme ve geliştirmeye odaklanırlar. Bu noktadaki amaç kendine bakım, üretkenlik ve bağımsızlığı teşvik etmektir. Ergoterapistler, görevleri yerine getirirken bireyi güç, beceri ve koordinasyon geliştirmeye teşvik edip karar verme, muhakeme etme, problem çözme, hafıza, sıralama, soyut düşünme ve daha fazlasında da yardımcı olurlar” dedi.

Ergoterapinin birçok olumlu etkisi var

NP Feneryolu Tıp Merkezi Uzman Ergoterapist Cahit Burak Çebi, “Ergoterapinin serebral palsili bireylere sağlamış olduğu katkılar ise kaba ve ince motor becerileri desteklemek, diğerleriyle etkileşime geçmek, toplumun bir parçası olmak, işleyen bir rutin geliştirmek, bağımsız şekilde görevleri gerçekleştirmek, kendine bakım aktivitelerini bağımsız bir şekilde yürütmek, zorluklarla ve duygularla başa çıkmak, ilgi alanlarını, hobileri, aktiviteleri sürdürmek olarak sıralanıyor” ifadelerini kullandı.