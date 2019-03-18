Serdivan’a 7 milyon metrekare yeni aktif yeşil alan

Geniş katılımla gerçekleşen lansman programında yeni dönem projelerini kamuoyuyla paylaşan Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Yeşil Kuşak ve Serdivan Milli Park Projelerinin ilçeye değer katacağını belirtti.

Yeni dönemde yapılacak yatırımlar ile Serdivan’ın sosyal, kültürel ve ekonomik kalkınmasını, doğal ve tarihi varlıkları ile turizmde çekim merkezi olmasını, ticarette, tarımda iş hacminin geliştirilmesini ve belediyenin daha kaliteli hizmet vermesini hedeflediklerini belirten Başkan Alemdarprojelerini tanıttı. Alemdar, “Yeni dönem için planladığımız çalışmalar kapsamında Yeşil Kuşak Projesi’yle, Serdivanımıza 7 milyon m2’lik yeni aktif yeşil alanlar kazandırmayı hedefliyoruz. Yapımını tamamlayarak hemşehrilerimizin hizmetine sunduğumuz Darboğaz Deresi Rekreasyon Projemiz ile çalışmaları tüm hızıyla devam eden Çark Deresi Kenarı Dönüşüm Projemizin de dahil olacağı çalışmayla, vatandaşlarımızı; içerisinde çocuk oyun alanları, yeşil meydanlar, bisiklet, yürüyüş ve koşu yollarından oluşan yeni bir aksla buluşturacağız. Böylece hemşehrilerimiz yeşile temas ederek, Serdivanımızı baştan sona hem bisikletle, hem de yaya olarak gezebilecek” dedi.

Vizyon projeler arasında yer alan Serdivan Milli Park Projesi’nin detaylarına da değinen Alemdar, Serdivan’daki orman alanlarının milli park ilan edilmesi için gerekli çalışmaları yapacaklarını belirterek, “Sakarya ve Sapanca Gölü’ne hakim bir noktada, Kırcaali bölgemizdeki alanı Tarım ve Orman Bakanlığımız ile yapılacak çalışmalar doğrultusunda doğa turizmine açacağız. 3 bin dönüm alan üzerinde hayata geçirmeyi planladığımız Milli Park Projemizle Serdivan yeni bir turizm merkezine daha kavuşacak” ifadelerini kullandı.

Serdivan’da yeni dönemin yol haritasını; Yeşil Kuşak başlığı altında toplanan projelerle belirlediklerini ve yapılacak olan çalışmalarla aktif yeşil alan miktarını daha da yukarılara çekeceklerini ifade eden Alemdar, “Planlı bir şekilde büyüyen Serdivanımızın marka değerini daha da yukarılara taşıyacak, vatandaşlarımızın da yaşam kalitesini arttıracak çalışmalar planladık. İnşallah hemşehrilerimizin de teveccühüyle Serdivan’da yeni doğal yaşam alanları hayata geçireceğiz” diye konuştu.