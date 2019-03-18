0553 313 94 23

Serdivan’a 7 milyon metrekare yeni aktif yeşil alan

Geniş katılımla gerçekleşen lansman programında yeni dönem projelerini kamuoyuyla paylaşan Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Yeşil Kuşak ve Serdivan Milli Park Projelerinin ilçeye değer katacağını belirtti.

18 Mart 2019 Pazartesi 17:13
Serdivan’a 7 milyon metrekare yeni aktif yeşil alan

Geniş katılımla gerçekleşen lansman programında yeni dönem projelerini kamuoyuyla paylaşan Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Yeşil Kuşak ve Serdivan Milli Park Projelerinin ilçeye değer katacağını belirtti.



Yeni dönemde yapılacak yatırımlar ile Serdivan’ın sosyal, kültürel ve ekonomik kalkınmasını, doğal ve tarihi varlıkları ile turizmde çekim merkezi olmasını, ticarette, tarımda iş hacminin geliştirilmesini ve belediyenin daha kaliteli hizmet vermesini hedeflediklerini belirten Başkan Alemdarprojelerini tanıttı. Alemdar, “Yeni dönem için planladığımız çalışmalar kapsamında Yeşil Kuşak Projesi’yle, Serdivanımıza 7 milyon m2’lik yeni aktif yeşil alanlar kazandırmayı hedefliyoruz. Yapımını tamamlayarak hemşehrilerimizin hizmetine sunduğumuz Darboğaz Deresi Rekreasyon Projemiz ile çalışmaları tüm hızıyla devam eden Çark Deresi Kenarı Dönüşüm Projemizin de dahil olacağı çalışmayla, vatandaşlarımızı; içerisinde çocuk oyun alanları, yeşil meydanlar, bisiklet, yürüyüş ve koşu yollarından oluşan yeni bir aksla buluşturacağız. Böylece hemşehrilerimiz yeşile temas ederek, Serdivanımızı baştan sona hem bisikletle, hem de yaya olarak gezebilecek” dedi.



Vizyon projeler arasında yer alan Serdivan Milli Park Projesi’nin detaylarına da değinen Alemdar, Serdivan’daki orman alanlarının milli park ilan edilmesi için gerekli çalışmaları yapacaklarını belirterek, “Sakarya ve Sapanca Gölü’ne hakim bir noktada, Kırcaali bölgemizdeki alanı Tarım ve Orman Bakanlığımız ile yapılacak çalışmalar doğrultusunda doğa turizmine açacağız. 3 bin dönüm alan üzerinde hayata geçirmeyi planladığımız Milli Park Projemizle Serdivan yeni bir turizm merkezine daha kavuşacak” ifadelerini kullandı.



Serdivan’da yeni dönemin yol haritasını; Yeşil Kuşak başlığı altında toplanan projelerle belirlediklerini ve yapılacak olan çalışmalarla aktif yeşil alan miktarını daha da yukarılara çekeceklerini ifade eden Alemdar, “Planlı bir şekilde büyüyen Serdivanımızın marka değerini daha da yukarılara taşıyacak, vatandaşlarımızın da yaşam kalitesini arttıracak çalışmalar planladık. İnşallah hemşehrilerimizin de teveccühüyle Serdivan’da yeni doğal yaşam alanları hayata geçireceğiz” diye konuştu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 17:13
  1. doğa
  2. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    DSP logolu araçlarla AK Parti broşürlerinin taşındığı iddiası
    1. DSP logolu araçlarla AK Parti..
    2. CHP Genel Merkezinde kuş kapanı!
    3. Bakan Varank: “Amasya, 16 yılda milli..
    4. Antalya’da uyuşturucu operasyonu
    5. Çanakkale kahramanları anıldı
    6. Saldırganın yakınları, Hollanda’daki..
    7. Kriz büyüyor: Bir daha oylanmayacak
    8. Kırmacı: “45 bin ton silaj üretimini..
    9. "Cumhur İttifakı ülkenin her yerinde..
    10. Putin'den Erdoğan açıklaması: Davette..
    11. İngiltere'de parlamento başkanı,..
    12. Ordu Büyükşehir Kurucu Meclisi son kez..
    13. Kırıkkale’de gerçeği aratmayan..
    14. Bosna Hersek'teki Türk Şehitliği..
    15. 104 yıl sonra üzüm hoşafı ile buğday..
    16. Büyükşehir’den canları bir araya..
    17. Vali Yavuz: ”Sizler seçilmiş..
    18. Tatlıoğlu’ndan çalışma arkadaşlarına..
    19. Hatay oy kullanma saatleri 2019 Hatay..
    20. Ayşen Zeybekci: "Vatan hainleri ve..
    21. Apple, o iPhone modellerinin fişini..
    22. Aliağaspor, İstanbul deplasmanından 1..
    23. İnegöl Belediyesi vatandaşlara üzüm..
    24. Irak ordusu ile terör örgütü PKK..
    25. Kocabıyık: "Bu seçim Narlıdere’nin..
    26. Çanakkale şehitleri Silopi’de anıldı
    27. Aydın'da 'AK Parti bayrağı'..
    28. Araştırma şirketinden bir ilk: Anket..
    29. Şırnak merkezli terör operasyonu
    30. Ayan, TTK Makine İkmal Daire..
    WhatsApp'ın kurucusundan flaş uyarı! "Facebook'u silin"
    WhatsApp'ın kurucusundan flaş uyarı! "Facebook'u silin"
    Mansur Yavaş'ın mağdur ettiği Kesgin'den yeni iddialar! Yavaş'ın yeni skandalları patladı
    Mansur Yavaş'ın mağdur ettiği Kesgin'den yeni iddialar! Yavaş'ın yeni skandalları patladı
    Acun Ilıcalı'nın parlattığı skandal isimlere bir yenisi daha eklendi!
    Acun Ilıcalı'nın parlattığı skandal isimlere bir yenisi daha eklendi!
    Gerilim had safhaya ulaştı: Her füzeye 3 füzeyle karşılık vereceğiz
    Gerilim had safhaya ulaştı: Her füzeye 3 füzeyle karşılık vereceğiz
    Yeni Zelanda polis şefi gözyaşları içinde açıkladı: Gururlu bir Müslümanım
    Yeni Zelanda polis şefi gözyaşları içinde açıkladı: Gururlu bir Müslümanım

    Günün Karikatürü

    17 Mart 2019
    Tamamlandığında dünyanın en büyüğü olacak! Sadece büyüklüğüyle değil, tasarımıyla da ilk olacak
    Tamamlandığında dünyanın en büyüğü olacak! Sadece büyüklüğüyle değil, tasarımıyla da ilk olacak
    CHP seçmeninin Kılıçdaroğlu ile imtihanı! Ne dediğini anlayana aşk olsun
    CHP seçmeninin Kılıçdaroğlu ile imtihanı! Ne dediğini anlayana aşk olsun