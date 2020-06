Sağlık Bakanlığı’nın istediği bütün korona önlemlerini alan Serdivan AVM’de hijyen takımı kuruldu. 24 saat hizmet veren ekip, insanların temas ettiği her yeri sürekli olarak hijyenik hale getiriyor.

Normalleşme sürecinde en çok konuşulan mekanlardan biri de alış veriş merkezleri oldu. Serdivan AVM 20 Mart tarihinde salgınla mücadele kapsamında kapılarını ziyaretçilerine kapattı. Normalleşme döneminde kapılarını tekrar ziyaretçilerine açan AVM’ler hijyen, sosyal mesafe gibi konularda bakanlık tarafından sıkı denetime tutuluyor.

Kira alınmadı

Serdivan AVM Müdürü Aydın Küçüksevindi bu süreçte ne gibi hazırlıklarla misafirlerini ağırladıklarını anlattı. Küçüksevindi yaptığı açıklamada, “Tüm dünyayı etkisi altına alan ve 11 Mart 2020 tarihi itibariyle ülkemizde de ilk vakanın görüldüğü korona virüsüne karşı alınan tedbirler nedeniyle, Sağlık Bakanlığımızın izolasyon hususundaki uyarıları ve bütün çalışanlarımızın sağlığına verdiğimiz önem dahilinde 20 Mart 2020 tarihi itibariyle alışveriş merkezimi kapattık. İlgili tarihten bugüne kadar kiracılarımıza destek olabilmek adına kira faturalarını düzenlemedik” dedi.

Kapatıp gitmedik

AVM’yi bu süreçte kapatmadıklarını anlatan Küçüksevindi, “Bu süreçte kapanış yaptığımız tarihten itibaren işletmelerin 24 saat güvenliğinin sağlanması, bahçe peyzaj bakımı, temizlik hizmetleri, teknik hizmetler ve her türlü acil durum senaryoları planlanarak Alışveriş Merkezimizi her an açılacakmış gibi açılışa hazır halde tuttuk. Halkımıza destek olabilmek adına; market, bebek ürünleri gibi temel ve acil ihtiyaçların karşılanabilmesi için her türlü önlemi alarak ilgili alanlarda hizmetlerimize devam ettik. Yeni normalleşme sürecinde de ziyaretçilerimizin ve çalışanlarımızın güven içinde hijyenik bir ortamda ticareti devam ettirebilmesi adına Sağlık Bakanlığımızın önerileri çerçevesinde klimaların bakımı, bina dezenfektasyonu, hijyen noktaları, sosyal mesafe, dezenfektan, ateş ölçer, yönlendirme, bilgilendirme vb. ürünlerin temini gibi her türlü hazırlığı yaptık” diye konuştu.

Havalandırmalar taze hava ile çalışıyor

Alış veriş merkezindeki havalandırmaların taze hava ile çalıştığını belirten Küçüksevindi, “Basında yapılan açıklamaların aksine ortam havalandırmamız yüzde 100 taze hava ile çalışmaktadır. Herhangi bir otel, fabrika, hastane, kurum ve kuruluşlardaki klima sistemleri ile AVM’deki klima sistemleri arasında fark yoktur. Bilakis AVM’lerde havalandırmaya ciddi bütçeler ayırılır ve düzenli olarak yetkili servislere bakım ve onarımları yaptırılır. Her alanda el dezenfektan ürünlerimiz mevcut, AVM deki hijyen takımımız AVM açık kaldığı sürece müşterinin ortak alanda dokunduğu her yeri sürekli dezenfekte etmekte. Avm’nin kapalı olduğu dönemde tüm AVM püskürtme yöntemi ile dezenfekte edilmekte. Sağlık bakanlığı genelgesi kapsamında ilgili resmi birimlerce düzenli olarak denetim yapılmakta” şeklinde konuştu.

Parakendenin kalesi

Serdivan AVM Müdürü Aydın Küçüksevindi sözlerinin devamında, “AVM’ler Türkiye’de organize perakendenin kalesidir. Çalışanıtedarikçisi, taşeronuvb yan sektörleri ile birlikte 2 milyonun üzerinde kişi geçimini bu sektörden sağlıyor. Bugün özellikle tekstilde Dünya markaları ile boy ölçüşen ve Türk Malı’nın yaygınlaşmasında öncülük eden bizim markalarımızın pazar büyüklüklerini artırdığı, pazarlama alanındaki en önemli çıkış noktaları, serpildiği ve büyüdüğü mecralar AVM’lerdir. Türk Perakende sektörünün büyümesi ve kendini aşmasının müsebbibi AVM’ler olmuştur. Birçok marka vizyonunu AVM çatısı altına girdikten sonra geliştirmiş ve imalatçı kimliğinden perakende ürün pazarlamacısı kimliğine sıçrama yapmıştır. AVM’ler günlük hayatımıza girmeseydi, birçok Türk Markası bu kadar büyüyemez ve ithal perakende ülkemizde çok daha fazla pazar payına sahip olurdu. Bugün başta İstanbul olmak üzere, Bursa, Denizli, Gaziantep gibi Dünya markalarına tekstil sektöründe mamûl üreten bu derece büyük bir sanayimiz olmazdı. Kısacası AVM’ler, Türk Perakende hayatının katma değerini tavan yaptıran ve ülke ekonomisi açısından büyük önem taşıyan yapılardır” ifadelerini kullandı.

24 saat çalışma var

Aydın Küçüksevindi, “Çocuklarımız başta olmak üzere bizi ziyaret edecek her ziyaretçinin öncelikle güvenliği ve huzuru olmak üzere AVM’de bulunduğu her dakikayı güzel geçirmesi çok önemlidir. Çoğu insanın yatmaya hazırlandığı saatlerde AVM’lerde ertesi gün için çalışan mutlaka birileri vardır. 24 Saat hayat hiç durmaz, AVM’ler fabrikalar gibidir. Sabah açılıştaki makyaj çok önemlidir, temizlik bezleri, zemin yıkama makineleri her daim mesaidedir, bitmeyen bir mücadele ve özveri AVM çatısının altından hiç eksik olmaz. Onlarca, yüzlerce insan ziyaretçilere karşı mahcup olmamak için bir otel personeli titizliğinde çaba gösterir” dedi.