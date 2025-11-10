  • İSTANBUL
Aktüel Serdengeçti’yi rahmetle anıyoruz
Aktüel

Serdengeçti’yi rahmetle anıyoruz

Serdengeçti’yi rahmetle anıyoruz

Eski milletvekili ve mütefekkir Osman Yüksel Serdengeçti, vefatının 42’nci yıldönümünde rahmet ve minnetle anılıyor. Merhum Serdengeçti, vefatının 42’nci yıldönümü dolayısıyla dün kabri başında anıldı. Gerçekleştirilen programda, Serdengeçti için dualar edildi.

HABER MERKEZİ  İSTANBUL

Eski milletvekili, yazar ve mütefekkir Osman Yüksel Serdengeçti, vefatının 42’nci yıldönümünde rahmet ve minnetle anılıyor. Türk düşünce ve siyaset hayatına haksızlıklara karşı verdiği cesur mücadelesiyle damga vuran Serdengeçti, tek parti döneminin baskıcı ortamında hakikati korkusuzca dile getirdiği için defalarca hapis cezasına çarptırıldı. 1947’de çıkarmaya başladığı “Serdengeçti” dergisi, onun adını bir dergi unvanından çok bir kimliğe dönüştürdü. Kaleme aldığı yazılar yüzünden üniversiteden kaydı silinince, dönemin Maarif Vekili Hasan Âli Yücel’e yazdığı “Yüksek Vekaletin Alçak Vekiline” başlıklı dilekçe ile tarihî bir tepki ortaya koydu. Bu olay, onun mücadeleci karakterinin ve sönmeyen fikir ateşinin dönüm noktalarından biri oldu. Serdengeçti, yalnızca tek parti döneminde değil, sonraki yıllarda da fikirlerinden dolayı baskılara ve sansüre maruz kaldı. Ancak hiçbir dönem inandığı değerlerden taviz vermedi. Yaşamının ilerleyen dönemlerinde Parkinson hastalığına yakalanan Serdengeçti, mizah dolu üslubunu hastalığına dahi yansıttı. “Parkinson ne hoş bir isim; sanki araba markası gibi... Mao’da da varmış bu hastalık, demek ki büyük adam hastalığı. Ne de olsa biz proleteriz, bize de bu yakışır; siroz olup burjuva hastalığına tutulacak değildik ya” sözleri onun zor zamanlarda bile tebessüm ettiren zekâsını ortaya koydu.

KABRİ BAŞINDA ANILDI

Bir süre Hacettepe Üniversitesi’nde tedavi gören Osman Yüksel Serdengeçti, 10 Kasım 1983’te Hakk’a yürüdü. Ardında, kaleminin iz bıraktığı yazılarla dolu bir mücadele ve fikri hür, irfanı hür bir nesle ilham veren bir miras bıraktı. Serdengeçti, vefatının 42’nci yıldönümü dolayısıyla dün Ankara-Cebeci Asrî Kabristanı’nda bulunan mezarı başında anıldı. Anma programında Kur’an-ı Kerim tilaveti yapılarak merhum için dualar edildi.

