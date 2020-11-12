Serdengeçti hayır ve dualarla yâd edildi

Haber Merkezi

Osman Yüksel Serdengeçti’nin ağabeyi Selami Bey’in kızı Emine Bağlı ile araştırmacı-yazar Hasret Yıldırım’ın organize ettiği programa, Serdengeçti muhibbanları iştirak etti. Altındağ Önder Hacı Musa Camii İmam Hâtibi Bayram Öğretici Hocaefendi’nin Kur’ân-ı Kerim tilâveti sonrası hatim, Kelime-i Tevhid ve salavatlar getirildi. Yazar Hasret Yıldırım, Osman Yüksel Serdengeçti’nin hayatını, davasını ve mücadelesini anlatan bir konuşma yaptı. Serdengeçti’nin yeğeni Emine Bağlı ise amcasının aile içindeki duruşunu ve hususi hatıralarını nakletti.