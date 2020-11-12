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Gündem Serdengeçti hayır ve dualarla yâd edildi
Gündem

Serdengeçti hayır ve dualarla yâd edildi

10 Kasım’da Hakk’a irtihal eden mütefekkir Osman Yüksel Serdengeçti, vefatının 17’inci sene-i devriyesinde, Ankara Cebeci Asrî Mezarlığı’ndaki kabri başında yâd edildi.

Yeniakit Publisher
2020-11-12 09:50:00 -
Serdengeçti hayır ve dualarla yâd edildi

 Haber Merkezi 

Osman Yüksel Serdengeçti’nin ağabeyi Selami Bey’in kızı Emine Bağlı ile araştırmacı-yazar Hasret Yıldırım’ın organize ettiği programa, Serdengeçti muhibbanları iştirak etti. Altındağ Önder Hacı Musa Camii İmam Hâtibi Bayram Öğretici Hocaefendi’nin Kur’ân-ı Kerim tilâveti sonrası hatim, Kelime-i Tevhid ve salavatlar getirildi. Yazar Hasret Yıldırım, Osman Yüksel Serdengeçti’nin hayatını, davasını ve mücadelesini anlatan bir konuşma yaptı. Serdengeçti’nin yeğeni Emine Bağlı ise amcasının aile içindeki duruşunu ve hususi hatıralarını nakletti.


Yeni Akit Gazetesi
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Yorumlar

yılmaz bay

mekanın cennet olsun güzel insan.ayasofya camisinin selamı var sana.du a ile
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