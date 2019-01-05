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Serdar Taşçı, Medipol Başakşehir'de

- Turuncu-lacivertli ekip Türk asıllı Alman futbolcuyla 1,5 yıllığına anlaşmaya vardı

05 Ocak 2019 Cumartesi 20:00
Serdar Taşçı, Medipol Başakşehir'de


ANTALYA (AA) - Spor Toto Süper Lig'de lider durumda bulunan Medipol Başakşehir, Türk asıllı Alman savunma oyuncusu Serdar Taşçı ile anlaştı.

AA muhabirinin kulüp yetkililerinden aldığı bilgiye göre, Manuel da Costa'yı Suudi Arabistan takımlarından El-Ittihad'a satan turuncu-lacivertli ekip, bonservisi elinde bulunan 32 yaşındaki stoper ile 1,5 yıllık anlaşmaya vardı.

Deneyimli futbolcu, sağlık kontrolünden sonra resmi sözleşmeye imza atacak.

İstanbul ekibi, Brezilyalı yıldız Robinho'dan sonra Serdar Taşçı'yı da kadrosuna katarak ara transfer dönemindeki ikinci transferini gerçekleştirecek.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 05 Ocak 2019 Cumartesi 20:00
  1. Futbol
  2. Medipol Başakşehir
  3. Serdar Taşçı
  4. Spor Toto Süper Lig
  5. SÜPERLİG

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