Serdar Soydan Kimdir? MHP'nin Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Soydan nereli ve ne iş yapar?

MHP'nin Mersin İl Başkanı ve MHP Merkez Yönetim Kurulu Üyesi olan Serdar Soydan 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde MHP'nin Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı oldu. İşte Soydan hakkında merak edilenler.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Serdar Soydan kimdir, ne iş yapıyor?

Serdar Soydan kimdir?

Soydan 16 Ağustos 1980 tarihinde Mersin'de doğdu. Eğitim hayatının büyük çoğunluğunu İlk, orta ve lise öğrenimini Mersin'de tamamladı. Soydan 2003 yılında Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümünden mezun oldu.

Soydan, Yüksek lisansını aynı fakültede Kamu Yönetimi ve Yerel Yönetimler alanında tamamladı. Halen Yönetim ve Organizasyon üzerine doktora eğitimini sürdürmektedir.

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Soydan iş yaşamına uluslararası bir holdingde Dış Hesaplar Uzmanı olarak adım attı. Çok fazla sektörde yönetici ve Gümrük Müşaviri olarak çalıştı.

İş yaşamını ilerleten Soydan, eğitim alanında faaliyet gösteren iki kurumun ortağı olmuştur ve hala devam etmektedir.

Soydan iş yaşamında olduğu gibi siyasi kariyerinde de çok faal, 2019 yılında yapılan yerel seçimlerde MHP'den Mersin İli, Mezitli İlçesi Belediye Başkan adayı olmuştur.

MHP'nin Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı olan Serdar Soydan, hem akademik alandaki birikimiyle hem de iş hayatındaki tecrübesiyle büyük dikkat çekiyor. Son olarak 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimler öncesi, MHP'nin Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olarak belirlenmesi kariyerinde yeni bir çığır açmıştır.