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Serdar Şehitr Cafer Şenol Parkı açıldı

KOCAELİ (İHA) – İzmit Belediyesi tarafından Serdar Mahallesi’ne yapılan Şehit Cafer Şenol Parkı, düzenlenen törenle hizmete açıldı.

08 Mart 2019 Cuma 11:16
Serdar Şehitr Cafer Şenol Parkı açıldı

KOCAELİ (İHA) – İzmit Belediyesi tarafından Serdar Mahallesi’ne yapılan Şehit Cafer Şenol Parkı, düzenlenen törenle hizmete açıldı.



Açılış törenine İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, Şehidin annesi Hanife Şenol, ağabeyi Tayfun Şenol, Serdar Mahalle Muhtarı Ümit Yılmaz ve çok sayıda vatandaş katıldı. Bölgedeki çocukların da yoğun ilgi gösterdiği programın açılışında konuşan, Mahalle Muhtarı Ümit Yılmaz, “2009 yılından bu yana başkanımızla çalışıyoruz. İzmit’imize ve mahallemize güzel hizmetleri oldu. Kendisine hizmetleri için teşekkür ediyoruz. Gönülleri kazanamayan halkın huzurunda yer bulamaz, biz buna inandık ve var gücümüzle çalıştık” dedi.



İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan da yaptığı konuşmasında, “Parkımızın açılışında çok özel duygular içerisindeyiz.Şehidimizin ismini verdiğimiz bu parkımıza gelenler kahramanımızın öyküsünü okuyacak ve dua edecekler. Cafer Şenol nezdinde ülkemiz için canını feda eden tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Şehit olmak büyük bir mertebedir. Göreve geldikten sonra 500’den fazla yeni parkımızı halkımızın hizmetine sunduk. Bu hizmetlerimizin devamı için adres bellidir. Durmak yok yola devam. İşleri yine AK Belediyecilik ile bizim adayımız yapacak. Adayımız için sizden destek istiyorum” dedi.



Konuşmaların ardından Köşem Camii İmamı Mustafa Öztürk açılış duasını gerçekleştirdi. 1994 yılında görev başında geçirdiği trafik kazasında şehit olan İzmitli şehit Cafer Şenol’un isminin verildiği toplam alanı 4 bin 478 metrekarelik alandan oluşan parkta,88 metrekarelik çocuk oyun alanı yer alıyor. 540 adet zeytin ağacı, 40 adet erguvan ağacı, 44 adet leylandi ağacı olmak üzere park alanına toplamda 624 ağaç fidanı dikildi.

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Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 11:16
  1. doğa

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