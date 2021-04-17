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Gündem Serdar Ortaç'tan iddialara cevap: Erdoğan'ı seviyorum çünkü...
Gündem

Serdar Ortaç'tan iddialara cevap: Erdoğan'ı seviyorum çünkü...

Katıldığı bir programda 'İddia edildiği gibi maddi durumunuzu kurtarmak için mi iktidara yakın duruyorsunuz' sorusuna cevap veren Serdar Ortaç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı neden sevdiğini anlattı.

Yeniakit Publisher
2021-04-17 09:14:00 -

Haberglobal ekranlarında Buket Aydın'ın Koltuk programının bu haftaki konuğu şarkıcı, Serdar Ortaç oldu. Sanatçı Serdar Ortaç, hakkındaki iddialara yanıt verdi.

'İddia edildiği gibi maddi durumunuzu kurtarmak için mi iktidara yakın duruyorsunuz' sorusuna Serdar Ortaç şu şekilde cevap verdi;

Devlet olmazsa hiçbir şey olmaz. Ben devletçi bir adamım. Devletin başına Kemal Kılıçdaroğlu geçse onu da savunurum. Tayyip Erdoğan varsa yine savunurum. Yarın başkası gelse onu da savunurum. Zamanında yaptım o hataları. Anladım devlet olmazsa biteriz. Ama özel olarak sorarsanız... Ben Tayyip beyi kişilik olarak seviyorum. Emine ablamı da... İnsanlıklarını gördüğüm için seviyorum. Kimse görmüyor ki atıp tutarlar. Yakın temasım oldu. Ama devletin başında falan diye değil. Bana ne kıyağı olacak. Devletin başında olduğu için seviyorum, bizi bir arada tuttuğu için seviyorum. Hatalarını kabul ettiği için seviyorum. Daha ne diyeyim ki.'' cevabını verdi.

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