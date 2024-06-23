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Medya Serdar Ortaç sosyal medya hesabından paylaştı, gündem oldu! TikTok hesabı kapatıldı! Açtı ağzını yumdu gözünü
Medya

Serdar Ortaç sosyal medya hesabından paylaştı, gündem oldu! TikTok hesabı kapatıldı! Açtı ağzını yumdu gözünü

Yeniakit Publisher
2024-06-23 15:45:00 - 2024-06-23 15:49:03
Serdar Ortaç sosyal medya hesabından paylaştı, gündem oldu! TikTok hesabı kapatıldı! Açtı ağzını yumdu gözünü

Son dönemde sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen, içkisiz hayat acayip güzel diyen Serdar Ortaç'ın TikTok hesabı kapatıldı.

Sosyal medya hesabında açtığı canlı yayınlarda alkol ve sigara kullanan ve küfürlü konuşan Serdar Ortaç'ın TikTok hesabı kapatıldı. Karara tepki ünlü şarkıcı, Instagram hesabından açıklama yaptı.

Açtı ağzını yumdu gözünü

Ortaç “TikTok hesabımı kapatmışlar, sanki namus suçu işledim. Ben de Instagram’a geldim. Instagram’ı seviyorum ama canlı yayını yok ki Instagram’ın" dedi.

Alkol ve sigara kullanmayı bıraktığını açıklayan ünlü isim, “35 sene viski içen adam bir gecede bırakır mı ya! İçkisiz hayat acayip güzel. Bugün 23’üncü gün bitti, içkiyi ve sigarayı aynı anda bıraktım. 35 sene her gece içtiğim viskiyi bıraktım” diye konuştu.

"BUNLARA İNANMAYIN"

Öte yandan Serdar Ortaç, geçtiğimiz haftalarda da dostlarından ve tanıdıklarından 5’er bin TL istediği iddia edilmişti.

Söz konusu iddiaları yalanlayan Ortaç, "Geçen sene bir arkadaşımdan borç aldığım dönemde gerçekleşen WhatsApp konuşmalarını bulmuşlar, onları yayınlıyorlar. 300 kişilik bir grup kurup herkesten para istemişim. Bunlara inanamayın, eğer benim adıma sizden biri para isterse kesinlikle inanmayın" demişti.
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